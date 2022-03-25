Berkay ve Aykut Van’da yok

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da savunma çöktü.

Kırmızı Siyahlı takımda sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklara yarın oynanacak Vanspor maçı öncesi iki isim daha eklendi.

Bodrumspor maçında savunmanın göbeğinde oynayan Berkay ve Aykut sakatlıkları nedeni ile maç kadrosunda yer almayacaklar.

Diz yan bağlarında yırtık tesbit edilen Berkay’ın iki hafta takımdan ayrı kalacağı açıklanmıştı. Alt adalesinde ağrı olan Aykut’un ise zorlanmaya bağlı sertleşme nedeni ile Vanspor maçında forma giyemeyeceğini açıklandı.

Kulüp sağlık ekibi bu futbolcuyu hafta içi oynanacak Somaspor maçına yetiştirmek için yoğun çaba harcayacak.

Kadro 18 kişi

Çorum FK’da yarın oynanacak Vanspor maçı kadrosu 18 kişi olarak açıklandı.

Gelişim Ligi U 19’da Çorum FK’nın orduspor ile oynayacağı final maçı öncesi takım kaptanı Nurullah iki stoperin birden sakatlanması nedeni ile profesyonel takım kadrosuna alındı.

Kırmızı Siyahlı takımın Vanspor maçı kadrosunda Hasan Hüseyin, Mahmut Eren, Mustafa Eren, Hakkı Can, Sefa Akın, Nurullah, İsmet, Murat, Mertcan, Atakan, Recep, Mahsun, Kürşat, Volkan Keskin, Mehmet Akyüz, Burak Çalık, Batuhan, Volkan Okumak.

Çorum FK kafilesi bu sabah 07.30’da otobüs ile Ankara’ya gidecek 11.05 uçağı ile Van’a uçacak. Kalacağı otelde maç saatini bekleyecek kırmızı siyahlı takım yarın maçın ardından ise saat 19.30 uçağı ile Ankara’ya oradan da karayolu ile Çorum’a dönecek.