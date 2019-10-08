‘Beş yıldızlı üç puan oldu’

HALİL ÖZTÜRK

İç sahada kaybedilen iki maçın ardından deplasmanda Zonguldak gibi zor bir deplasmanda geriye düştükleri maçta muhteşem bir dönüş yapan futbolcularını kutlayan Teknik Direktör Bahri Kaya bunun inanılmaz bir geri dönüş olduğunu söyledi. Kaya iç ve dış sahada aynı futbolu oynadıklarını taraftarlardan takımlarına yarınki maçta doksan dakika boyunca destek vermelerini istedi.

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya Zonguldakspor deplasmanında geriye düştükleri bir maçı çevirerek çok büyük bir iş başardıklarını belirterek ‘Beş yıldızlı bir üç puan oldu’ dedi.

Tecrübeli teknik adam dün yapılan antrenman öncesinde yaptığı değerlendirmede iç sahada Pendikspor karşısında aldıkları mağlubiyetin ardından en değerli deplasman galibiyetini Zonguldakspor karşısında aldıklarını belirterek ‘Her maçta kazanılan üç puan çok önemli ancak iki defa iç sahada mağlup olduktan sonra ilk çıktığımız deplasmanda kazanmak hemde geriye düştüğümlüz bir maçı geriden gelip kazanmak gerçekten beş yıldızlı bir üç puan oldu. Bütün futbolcularımı tebrik ediyorum inanılmaz bir geri dönüş yaptılar’ dedi.



‘İçerde dışarda aynı futbolu oynuyoruz’

Takım olarak Zonguldakspor maçını hemen unutup yarın sahalarında oynayacakları Başkent Akademi maçına motive olmaya başladıklarını belirten Bahri Kaya sosyal medyada geçen ‘Çorumspor deplasman takımı’ yakıştırmasını kabul etmediği belirterek ‘İç sahadaki olumsuz sonuçların takıma mal etmenin tamamen yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir istatistiğin oluşması çin çift haneli sayılar lazım. 15 tane iç saha maçı oynarsın bunun 10’unu kazanamazsın bu bir istatistikdir ama 3 tane iç saha maçı oynadık. Bu bir istatistik değildir. Burda yaşanan şansızlıklar herkesin güzünün önünde yaşanmıştır. En son Pendik maçında 11 kişiyle oynasak farklı sonuç olacaktı. Onun için böyle bir yakıştırma kabul etmiyoruz.



‘Sorunumuz gol sayısı azlığı’

Bizim takımımız iç sahada da dış sahada da hep aynı oyunu oynamakta. Bizim hem içerde hem de dışarda ortak sorunumuz gol sayısı azlığıdır. altı maç oynadık altı gol attık. Yani bundan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Biz Pendik maçında maçın başında öne geçebilseydik, Osman atılmazdı. Bu kadar net.

Onun için taraftarlarımızın bu tip yakıştırmalar yapmasından ziyade Çarşamba günü tribünde herkesin yerini alıp, takıma son dakikaya kadar destek vermesini bekliyoruz. Biz de artık gereksiz gol kaçırmalarını ve gereksiz son pas hatalarından vazgeçip, sahada da eksik kalmadan maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Rakibimiz çok önemli ve ciddi. Bu ligte iyi oyuncuları barındıran, istikrarlı bir rakip. Bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız’ dedi.