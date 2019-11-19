Bilardo Hakem Kursu başlıyor

MURAT KARASU

Çorum’da Bilardo Branşında hakem ihtiyacı olması nedeniyle 22-23-24 Kasım 2019 tarihlerinde Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Mahmut Atalay Gençlik Merkezinde Bilardo hakem kursu düzenlenecek.

Düzenlenecek Bilardo Hakem Kursunu Bilardo Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı hemşerimiz Atilla Körekoğlu tarafından verilecektir.

Bilardo Aday Hakem Kursiyerlerinde Aranılacak Şartlar Ve İstenilecek Belgeler ise – T.C. Vatandaşı olmak, kurs tarihinde 18 yaşından gün almış olmak, en az Lise ve dengi okul mezunu olmak, fotoğraf 4 Adet ( Son 6 aya ait ), diploma fotokopisi( E-Devletten Mezuniyet Belgesi Geçerlidir.),

Nüfus cüzdanı fotokopisi( Aslı kontrolden sonra iade edilecektir.).

Savcılıktan alınacak sabıka kaydı ( Devlet memurları da dahil ), turkiye.gov.tr adresindeki e-devlet şifresi ile girilerek Adli Sicil Kaydı Sorgulama bölümünden https://www.turkiye.gov.tr/adli-sicil-kaydi linkinden Adlî Sicil Kaydı belgesinin gönderilmesi.

Sağlık raporu (Aile Hekimlerinden alınabilir ), – Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden alınacak olan bir seferde 6 ay ve daha fazla ceza almadığına dair belge.

Aday hakem bilgi formu (http://mhk.bilardo.gov.tr. Adresinden indirilip bilgisayarda doldurulacak)

Kursa katılacaklardan federasyonun özel gelirler hesabına 150 TL yatırılacaktır. ödeme işlemi https://www.bilardo.gov.tr/odeme linkinden kredi kartı ile yapılacaktır.

Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Bilardo Salonu yapılacak Bilardo hakem kursu ile ilgili ayrıntılı bilgi İl Temsilcisi Emrah Taç 0541 271 18 81 Bilardo il Hakem Kurulu Başkanı Hayati Çam 0536 677 88 44 nolu cep telefonlarından alınabilecektir. Evrakların teslimi ve son başvuru tarihi 22 Kasım 2019 Cuma günü saat 17:00 ye kadar evraklarını teslim edebileceklerdir.

Bilardo branşı 2019 yılında okul sporlarına dahil edilmesi nedeniyle gerek il içi gerekse bilardo hakemlerimiz yurdumuzun dört bir yanında görev alabileceklerdir.