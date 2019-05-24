Biletlere ilgi yüksek

Taraftar saat 09’da Fuar alanından hareket edecek

Yeni Çorumspor’un bugün Serik Belediyespor ile oynayacağı final maçı için taraftarlar bu sabah fuar alanından Adana’ya hareket edecek.

Kırmızı Siyahlı takımın tribün liderlerinin yaptıkları çalışmalar sonunda temin edilen otobüs ve minibüsler saat 09’da Fuar Alanı’nda toplanacaklar. Maça gitmek isteyen tarafından otobüslere bindirilecek ve amaç maça gitmek isteyen tüm taraftarların Adana’ya götürmek.

Tribün liderleri Adana’ya final maçına gidecek taraftarlardan renk birlikteliği sağlamak için kırmızı siyah giyinmeleri forma, kaşkol gibi kulüp ürünlerinden yanlarında bulundurmalarını istediler.

Serik’e PROTOKOL desteği

Serik Belediyespor’a bugün oynayacağı Yeni Çorumspor final maçı öncesinde protokol tam destek verdi. Belediye Başkanlığı makamında biraya gelen Kaymakam Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Enver Aputkan başkanlığında yapılan toplantıda kulüp temsilcileri, daire ve kurum amirleri, siyasi parti ve STK Temsilcileri Serik Belediyespor’a tam destek verdiler.

Toplantıya katılanlar, “Bu Serik için tarihi bir fırsattır. Bu fırsatı geri çevirmeyecek, üzerimize düşen neyse yapacağız. 2. lig yolunda son engeli de aşarak, hedefimize uluşacağız. Bundan hiç kuşkumuz yok” dediler.



