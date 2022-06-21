‘Binicilik’te Çorum bölgenin lokomotifi olur’

HALİL ÖZTÜRK

Türkiye Binicilik Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Ahalteke Atlıspor ve Atahan Atlıspor kulübü müsabakaları hafta sonunda Atahan Atlıspor kompleksinde yapıldı.

Altı farklı branşta Türkiye genelinde 40 sporcunun katıldığı yarışmalar sonunda Çorum’dan 12 sporcu dört birincilik üç ikincilik ve üç ikincilik kazandılar.

Binicilik müsabakalarını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Temsilcisi Yusuf Ahlatcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer ile çok sayıda davetli katıldılar.

Yapılan yarışmalar sonunda kategorilerinde dereceye giren Çorumlu sporcular şöyle: 40 cm engel atlama: Ebrar Çeten yeni birinci Azra Batan yeni ikinci Asya Doğan ve Sara Kanan p2 kategorisiüçüncü. 50 cm engel atlama: Sudenaz Önen yeni birinci Ebrar Çeten yeni ikinci Ahmet Kutsi yeni birinci beşincisi. 60 cm engel atlama yarışmaları: İsmail Duman yeni binici Sudenaz Önen yeni binici ikinci Ahmet Kutsi yeni binici dördüncüb 70 cm engel atlama: İsmail Duman yeni birinci Metin Aksoy yeni binici ikinci.

Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Çorum’a kazandırılan tesisin çok kıymetli olduğunu ve ulusal standartların üzerinde olduğunu söyledi. Zeminli ilgili yapılacak düzenlemeler sonunda Ünvan kupalarının Çorum’da yapılabileceğini söyledi.

Binicilik konusunda Çorum’u bölgenin lokomatifi olmasını istediklerini belirten Başkan Tuncer ‘Kısa süre önce kurulmasına karşın önemli başarılara imza atan Aahanspor kulübü Federasyonun 56 federe kulübünden birisi olmayı başardı’ dedi.

Atahan Atlısporlar yönetimi arafından yapılan aAçıklamada 'Binicilik Sporuna olan sevdamızla hareket ederek çıktığımız yolda ata sporumuz olan biniciliğin gençler arasında yaygınlaştırmak binicilik sporuna ulusal ve uluslararası arenada belirli birseviyeye getirmek için gayretle inançla ve azimle sevdamıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu anlamda başta antrenörlerimize sporcularımıza velilerimizi teşekkür ediyoruz, bizi ve binicilik sporuna katkılarını esirgemen tüm herkese Kulübümüz olarak teşekkür ederiz’ denildi.