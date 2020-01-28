‘Bir maç değil çok şey kazandık’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü Bahri Kaya, Gümüşhanespor deplasmanında aldıkları üç puanın çok değerli olduğunu bu maçta sadece üç puan değil çok fazla şey kazandıklarını söyledi.

İkinci yarıda ilk iki haftayı mağlubiyetle kapattıklarını ve bunun sonucunda da çok sıkıntılı bir hafta geçirdiklerini belirteen tecrübeli teknik adam ‘Yaşadıklarımızı herkes biliyor. Bu sıkıntılı süreçten kurtulmak için Gümüşhane maçı bizim için olmazsa olmaz önemine sahipti. Böyle bir ortamda alınan galibiyet gerçekten altın değerindi.

‘Savaşan bir takım olduk’

Oyun olarak ilk dakikalardan itibaren çok isteyen arzulayan, taktiksel çabanın yanında savaşan bir takım görüntüsü verdik. Bunun karşılığında da erken gol bularak öne geçtik. Fakat karambolden yediğimiz golle skor eşitlendi. Oyundan düşmedik ve peş peşe bulduğumuz iki golle skor avantajını yakaladık ve rahatladık. Skorun dört olması çok başarılı olduğumuz anlamına gelmez. Daha fazlasını yapmalıydık daha fazla gol atabilirdik. Buna reğmen yaşadığımız olumsuz başlangıcın ardından çok değerli ve üstüne koyan bir galibiyet oldu.

‘Forma rekabeti bize çok şey kazandırdı’

Gümüşhane maçında kadroda revizyon yaptık. Bu maçta ilk kez forma giyen ve lig maçına çıkan oyuncularımız oldu. Puansız olarak başladığımız ikinci yarıda rekabeti artırmak için böyle bir değişim yaptık. Oynamayan ve az süre alan oyuncularımız ne kadar değerli olduklarını gösterdiiler ve hepsinden memnunum. Rekabet ortamını artıracak bir oyun oyun oynadılar ve sonuçta aldılar. Takımlarda zaman zaman böyle değişiklikler olması gerekir bizimde bunu tam zamanında yaptığımızı düşünüyorum.

‘Gümüşhanede çok şey kazandık’

Gümüşhane maçında oynamayan oyuncularımızın bir daha fazla çalışarak emek sarfetmesi için bir uyarı yaptık. Bu maçta forma verdiğimiz arkadaşlar iye oynadılar sonuç aldılar ve oynamaya devam edecekler. Bu maçta hemiçerdeki rekabeti artırdık hemde değişim olumlu sonuç verdi. Genç oyuncularımızı Çorumspor’a kazandırmaya devam ediyor olmamız memnuniyet verici. Gümüşhane maçında 23 yaş ortalamalı ile mücadele edecek. Ben bu maçta sadece bir maç değil Gümüşhane’de çok şey kazandık. Daha iyisini yapabileceğime inandığım bir oyuncu grubuna sahip olduğum için bu maçı hemen unutup bugünden itibaren hafta sonu evimizde oynayacağımız Sancaktepe maçına hazırlanacağız.

‘Şubat ayı en belirleyici 5 maç oynanacağız’

Şubat ayı bizim ligdeki kaderimizi belirleyecek bir dönem olacak. Tüm camiaya sesleniyorum bu ay içinde oynayacağımız beş maç bizim geleceğimizi değiştirmeye aday bir ay olacak. Sezon başı hedeflerimizden planlarımızdn caymadığımız vazgeçmediğimizi gösterecek bir ay olacak. 20 gün içinde üçü iç sahada ikisi deplasmanda beş maç oynayacağız. Bu beş maç o kadar değerliki bizim bu sene neler yapabileceğimiz bir gösterge olacaktır.

‘Haftalar sonra taraftarımızla buluşacağız’

Bu zor dönemi hep beraber başkanımız yönetim kurulumuz, teknik heyet olarak biz futbolcularım ve tabiki taraftarlarımızın hep birlikte beş maçta elele vererek maksimum puanları alarak ayrılmak istiyoruz. Tabiki biz maç maç bakıyoruz Pazar günü evimizde uzun bir aradan sonra taraftarımızın önünde ilk maça çıkacağız. Sancaktepe hedefe giden yolda en güçlü rakibimiz ve biz bu maçı seyircimizin desteği ile kazanarak çok değerli bir hafta sonu geçirmek istiyoruz. Kazanarak yolumuza devam edecek güçtü ve karakterde olduğumuzu göstereceğiz.

‘Sancaktepe maçını kazanarak yola devam etmek istiyoruz’

Çorum FK oyuncuları bu sene büyük karakterler göstererek çok önemli müsabakalarda geri dönüş yaptılar. İkinci yarı başında da yaptığımız bu geri dönüşü Sancaktepe maçı ile devam ettirmek istiyoruz. Kerem Çağatay döndü bu haftada Osman cezalı. Umudumuzu kaybetmeden hayallerimizi unutmadan geri dönüşümüzü daha coşku ile artırarak kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Camianın beklentilerine cevap vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın’ dedi.