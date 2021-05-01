Bir mucize için!

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK bu sezonun son deplasman maçında yarın Gümüşhanespor deplasmanında mücadele edecek. Bir tarafta çok azda olsa devam eden play-off umutlarını son haftaya taşımak isteyen Çorum FK diğer taraftan ise ligde kalmak için mutlak kazanmak zorunda olan Gümüşhanespor.

Yarın saat 15:00da Gümüşhane Yenişehir Stadyumunda oynanacak maç öncesinde ev sahibi takımda eksik futbolcu bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta Manisa FK deplasmanında aldığı 6-0’lık mağlubiyet ile ligde kalma yolunda ağır yara alan kırmızı beyazlılar kalan iki maçını kazanarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Çorum FK’da ise sakatlıkları devam eden Ertuğrul ve Tarık ile birlikte Hacettepespor maçında sakatlanan Hüseyin Bak ve kaptan Umut ta yarınki maçta da forma giyemeyecek. Kırmızı Siyahlı takım son maçlar ardından azda olsa devam eden play-off umutlarını son maça taşımak için Gümüşhanespor deplasmanında kazanıp rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek.

Kırmızı Siyahlı kulüpte başkan ve teknik heyet şaibeye neden olmamak için lig kadrosu ile Gümüşhanespor maçına çıkarak sahada gereken mücadelenin verileceği mesajını verdi.