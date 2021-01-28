Bir orta saha bugün geliyor!

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da devam eden transfer çalışmalarında bir orta saha oyuncusunun bugün resmi imza için Çorum’a geleceği öğrenildi.

Kırmızı Siyahlı kulüpte Başkan Fatih Özcan’ın görüştüğü ve prensip anlaşmasına vardığı orta saha oyncusunun bugün kesin anlaşma için Çorum’a geleceği ve imza olması halinde takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Orta saha transferinin ismi konusunda Çorum FK yönetimi açıklamıyor.

Ara transfer döneminde futbolcu transferinin çok zor olduğu ismin duyulması halinde gerek fiyat artması gerekse diğer kulüplerin devreye girmemesi için kırmızı siyahlı yönetim ismi resmi imzanın atılmasından sonra bugün açıklaması bekleniyor.