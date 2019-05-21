HALİL ÖZTÜRK
Yeni Çorumspor’un final maçına bir otobüs desteği de Çorum Beşiktaşlılar Derneği’nden. Başkan İsmail Ateş, Adana’ya gidecek taraftarlar için bir otobüs tahsis edeceklerini açıkladı.
Kulüp Yönetimi tarafından otobüs tahsis edilmesi için görevlendirilen Hüseyin Nalcı ve arkadaşlarının görüşmeleri sonunda kampanyaya ilk destek Ayka Enerji’den gelmiş ve üç büyük iki küçük otobüs sözü verilmişti.
Dün yapılan görüşme sonunda Çorum Beşiktaşlılar Derneği Yönetimi’de Adana’da oynanacak final maçı için bir otobüs tahsis edeceğini açıkladı. Yeni Çorumspor Tribün Lideri Hüseyin Nalcı Çorum Beşiktaşlılar Derneği’ne bu katkısından dolayı teşekkür etti. Nalcı kampanyaya katılmak isteyen Çorumlu sanayici ve işadamlarını beklediklerini amaçlarının gitmek isteyen tüm taraftarları maça götürmek olduğunu sözlerine ekledi.
Bir otobüs desteğide Çorum Beşiktaşlılar Derneği’nden
Yeni Çorumspor’un cuma günü Serik Belediyespor ile Adana’da oynayacağı final maçına bir otobüsde Çorum Beşiktaşlılar Derneği’nden. Başkan İsmail Ateş memleket takımının her zaman yanında ve destekçisi olduklarını söyledi.
HALİL ÖZTÜRK
“Bir otobus destegide...” derken, “de” ayri yazilmali.