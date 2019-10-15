Bir yalnız adam!

HALİL ÖZTÜRK

Sosyal medyasına takipcisine izleyenlere baktığınız zaman çok sevilen bir isim. Hatta Üniversite öğrencileri arasında yapılan ankette en popüler kulüp başkanı seçildiği yazıldı. Yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü Yeni Çorumspor Kulübü Başkanlığı döneminde yaptıkları ile söylemleri ile her zaman gündem oldu ve gündemden hiç düşmedi.

Geçtiğimiz sezon kulübü omuzladı ve kimsenin beklemediği bir başarıya taşıdı yıllar süren şampiyonluk hasretine son verdi. Bunu yaparkende kendi deyimi ile kimseden delikli tek kuruş para istemedi. Sonucunda Çorum’u hakettiği bir üst lige taşıdı.

İnsanoğlu unutan bir varlık ve tabiki bunlar geçmişte kaldı unutuldu. Bir iki gün süren sevincin ardından geçen o başarılı sezon unutuldu ve hemen gözler yeni sezona çevrildi. Bu yalnız adam açıkca dedi benim bir sezon daha götürecek gücüm yok diye.

Unutulan başarının ardından blöf yapıyor, kulübü kendinin yaptı gibi bir çok senaryolar yazıldı. Şampiyon olunan sezonun ardından hoca gitti takım dağıldı derken ‘Gücüm yok’ diyen bu yalnız adam yine çıktı piyasaya ve maliyeti düşürerek kulübü borçlandırmayacak batağa sürüklemeyecek ‘Düşeceksede borçsuz’ düşecek konuma getirdi.

Sonrasında yapılan görüşmeler ve toplantılar ile Belediye taşın altına elini koydu ve yükün bir bölümünü omuzladı. Ahlatcı Grup bir bölümünü omuzladı fakat onun katkısı geçen sezonu kapatmaya gittiği için bu sezona bir faydası olmadı.

Bu yalnız adam Bahri Kaya yönetimindeki bu takıma olan inancını dile getirdi ve Çorumspor her zaman zirveye oynar dedi. Açıkcası bende zirve kelimesine güldüm sezon başında. Fakat gücü olmazsa bile motivasyon ile bir takımın neler yapabileceğini yedi haftada çok güzel bir şekilde gördük.

Bir yanımızda 30 milyon bütçeli kadrosu ile Samsunspor diğer yanda bu ligin gediklisi ve gerçekten ekonomik güçlü Manisa FK ile mücadele eden konuma gelen bu takım malesef yine sahipsiz.

Üç milyon liraya bir futbolcu alan rakipler karşısında kırmızı siyahlı formayı terleten arkadaşlar 80-100 bin arasında anlaşma imzaladılar. Yedinci hafta maçlar geride kaldı bu arkadaşlar henüz peşinatlarının büyük bölümünü bile alamadılar.

Çorum futbol tarihinde ben hatırlamıyorum şu anda Türkiye liglerinde dört deplasman maçından da galibiyet ile dönen başka bir takım yok. Bu kadar başarılı bir sezonu yaşayan şehre dönüp bakıyorum malesef ses yok görüntü de yok. Kuru kuru tebrik etmenin dışında kimse elini cebine atmıyor.

Deplasman maçlarına bile sponsorluk için arayış ve ikili görüşmeler ile destek sağlanıyor. Böyle bir sezon başlangıcının ardından yıllar sonra mücadele ettiğimiz 2. ligde bu kadar sahipsiz kalınacağını görmesem inanmazdım.

Yönetim günlerdir sırt ve omuz için reklam sponsorluğu çağrısında bulunuyor bir çok firmaya teklif götürülüyor malesef çıt yok. Bu takım ne bu yalnız adamın, ne Belediye’nin nede Ahlatcı’nın bu şehir Çorum’un takımı o zaman herkes gücü orarında sahip çıkacak destek verecek.

Gün artık laf üretme değil destek verme zamanı beyler. Daha ne bekliyoruz anlamakta zorlanıyorum. Bu tarih yazılan başarılar karşısında destek verilmezse ne zaman verilecek gerçekten merak ediyorum.