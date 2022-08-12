Birbirlerini üzmediler:1-1⚽

Çorum FK, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında evinde Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı. Maça Iğdır FK hızlı başladı.

İlk dakikalarda gol pozisyonlarına fazla giremese de Iğdır FK, daha baskın oynadı. İlerleyen dakikalarda toplarlanan Çorum FK, 18.dakikada Mehmet Akyüz ile penaltıdan yararlanamadı. 28.dakikada ise yeni transfer Enes Nalbantoğlu harika bir gole imza attı. Maç boyunca yaptığı hareketlerle büyük alkış toplayan yeni transfer, müthiş bir gol attı. İlk yarı Çorum FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sona ererken, ikinci yarı iki takım da oyuncularının büyük çoğunluğunu değiştirdi.

Oyuncu değişikleriyle beraber Iğdır FK, oyuna ortak oldu ve 83.dakikada Batuhan'ın attığı golle Iğdır FK, beraberliği yakaladı. Maçın kalan kısmında iki takımda etkisiz olunca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu arada Çorum FK'nın sponsoru olan Alagöz Holding Iğdır FK Başkanı Cantürk Alagöz, taraftarının yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılaştı. Taraftarlar Cantürk Alagöz'e 3'lü çektirdi.

Maçı izlemeye gelen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cantürk Alagöz’e Çorum FK’ya desteklerinden ötürü Saat Kulesi motifli plaket takdim etti.