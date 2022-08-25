Sinan Kurumuş’tan Çorum FK taraftıra mesaj. ‘İster kaldığımız yerden devam edelim ister yeni bir sayfa açıp birlikte güzel günlere koşalım’ dedi.

Bir sezonluk aranın ardından yeniden Çorum FK ile anlayan Sinan Kurumuş önceki gün iki yıllık resmi imzayı attıktan sonra kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu mesajı yayınladı: ‘Yeniden burada olmaktan dolayı çok mutluyum.

Beni iyi hissettirdiğiniz ve desteğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Beklentinizin farkındayım yeniden bu şehir için mücadele edecek olmak heyecan veriyor. Transferimde büyük emeği geçen beni hedefleriyle etkileyen ve yeniden burada olmamı sağlayan Oğuzhan Yalçın başkanımıza çok teşekkür ederim. İster kaldığımız yerden devam edelim ister yeni bir sayfa açıp birlikte güzel günlere koşalım. Desteğinize her zaman ihtiyacımız olacak. Bize güvenmeye inanmaya devam edin, birlikte başaracağız’ dedi.