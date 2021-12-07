HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, sezon sonunda kupayı Çorum’a getireceklerini buna inancının tam olduğunu belirterek kendisine inanan ve güvenenleri birlikte olmaya davet etti.

Özcankulüp binasında düzenlediği basın toplantısında İnegölspor maçı sonrasında yapılan açıklamalar, yorumlar ve ikinci devre hedefleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Ahmet Yıldırım ve ekibine, kadrosundaki futbolculara inancının tam olduğunu belirten Başkan Özcan yapılan eleştirileri haksız bulduğunu sezon sonunda şampiyonluk kupasını Çorum’a getireceklerine inandığını söyledi. Bunu başaramadığı takdirde bedelini her türlü ödemeye hazır olduğunu belirten Özcan ‘Ben dimdik ayaktayım ve burdayım. Mustafa Şeker ile birlikte ateşten gömleği giydik ve biz şampiyon olacağız. Ben bunu görüyorum’ dedi.

‘Bu ailenin lideri olarak ben hesap veririm’

Sevgili Çorumspor taraftarları biz büyük bir aileyiz. Biz burda başkanından futbolcusuna, teknik ekibinden yardımcı hocasına, basınından taraftarına, tesis çalışanlarına, fizyoterapistinden malzemecisine kadar kocaman bir aileyiz. Her ailenin yaşadığı sorunlarda bu ailenin lideri olarak ben hesap vermek durumundayım. Sizin düşündüğünüz gibi tablo karamsar değil. Şampiyonluktan uzaklaştığımız yada bu işi beceremeyeceğiz algısına kapılmanıza üzülüyorum. Ciddi anlamda bir açıklama bekleniyor. Öncelikle rahat olun Çorum FK şampiyon olacak.Hoca değişikliğine gitmenin kriterleri vardır. 3 tane iç sahada mağlubiyet aldın diye hoca değişikliğine gidilmez. Ben Ahmet Yıldırım hocaya haksızlık yapıldığını düşünüyorum.

‘Ahmet hoca ile şampiyon olacağımıza yürekten inanıyorum’

Çünkü Ahmet Yıldırım popilist olmadığı için sağlam bir duruş sergilediği insanlar nazarında kötü adamgibi görünüyor. Bu takımı sezon başında kurmamış, sezon başı kampı geçirmemiş, takımı devraldıktan sonra 2. ligte en iyi orta sahaya sahip Çorum FK, 4 maça 5 tane orta sahası olmadan çıktı. Bu adam Sivas Belediyespor maçında sonra istifa etti. Hocanın istifası çekmecemdedir. İstifasını işleme almadım. Hoca ile yaptığımız görüşmede ‘Başkan benim Çorum FK ile duygusal bağım var. Siz ne zaman isterseniz o zaman çantamı alıp gitmeye hazırım’ dedi. Ben de bu yaklaşımdan sonra benim için asıl olan Çorum FK’dır. Çorum FK’ya zarar verildiğine inanırsam o göreve son veririm. Ahmet hoca ile şampiyon olacağıma yürekten inanıyorum. Ben takıma inanıyorum. Bu takımı bu hocayla şampiyon olacağımıza inanıyorum.

‘Ben bu çocukları kimseye yedirmem’

Burak Çalık Çorum FK’yı tercih ederek geldi. Murat Yıldırım Süper Lig takımlarından resmi teklif var. Bu oyuncuların bu kulübe gelmeleri bu kulübün vizyonunu artırır. Ben bu çocukları kimseye yedirmem. Hepsinin önünde ben varım. Bir hesap sorulacaksa bana sorulacak. Bu oyuncuları buraya getiren benim. Transfer tahtası açılır, herkesin gördüğünü biz de görürüz. Bu formanın ağırlığını taşıyamayan oyuncularımız varsa bu kulüpten ayrılır. Bu formanın ağırlığını taşıyacak oyuncular gelir. Kaos havası yok.

‘Çorumspor için pes etmeyeceğim’

Beklentilerimizin birkaç puan gerisindeyiz. Hemen hoca değişikliği isteniyor. Hoca değişince oyun değişecek mi? Amacımız Çorum FK’ya şampiyonluk kupasını getirmek. Paniklemeye gerek yok. Bu ligin en iyi takımı Çorum FK’dır. Takviyelerle birlikte ne demek istediğimizi anlayacaksanız. Ben hayatımı koydum Çorumspor için pes etmeyeceğim. Ahmet Yıldırım’la birlikte kulüpten ayılırım şampiyon olmazsam.

‘Sakatlarımız iyileşsin, takviyelerle görün bu takımı’

Deplasmanda namağlup bu takım. Sakatlarımız iyileşsin, takviyelerle görün bu takımı. Bu takıma gol atmak çok zor. Yaşananlar çok az takımın başına geldi. Beşiktaş bile toparlanamadı. Ahmet hoca işini yapıyor, takdiri bize bırakıyor. beş orta sahasız ligi götürdü. Forvetsiz oynadık. Devre arasında alternatif alacağız her bölgeye. Şampiyonluk için gelin buraya. Biz bu sene şampiyon olacağız. Lütfren buraya gelirken, biz şampiyon olmaya gidiyoruz diye gelin. Ben söz verdim, sözüm yere düşmeyecek.

‘Bana güveniyorsanız benimle yürüyün’

O yüzden sakin olun, bana güveniyorsan güvenin, güvenmiyorsanız başkan istifa diye bağırın. Bana güveniyorsanız, benimle yürüyün. Hayatımı koydum bu işe. 30 milyon nakit koydum. Servet koydum gerekirse bir 30 daha koyarım bu takım çıkacak. Benim oyuncularımın da bir maç kötü oynama hakkı var. O gün kendinde değildi hiçbir oyuncu.

‘Ahmet hocayı gönderdiğim gün ben de başkanlığı bırakırım’

Murat Yıldırım ilerleyen yıllarda bu takımın hocası olacak. 1.lige çıkmış takımın hocası olacak. Umut Kaya bu takımda jubile yapacak. Serkan 4 hafta parmağı kırık oynadı. Amcası vefat etti, maça çıktı. Hasan Küçcük’e 1 milyon bonservis bedeli geldi ama o ben şampiyon olacağım dedi ve reddetti. Ben varken bu çocuklara dokunamazsınız. Ahmet Yıldırım ile gitmeyen şerefsiztir. Ahmet hocaya, futbolcularıma taraftara inanıyorum. 38. hafta sonunda o kupa bende. Ben onların yaptıklarını unutamam. Hepsi fedakarlık yaptı. Şahidim Ahmet Ahlatcı’dır. Tek gayem bu takımı çıkarmak. Ahmet Yıldırım ile yola devam. Bir gün görevden alınırsa ben de bırakırım. beş hafta sonra ben yanıldım Ahmet hoca bu işe yapamazmış dersem ben de ayrılırım.

‘2. ligde son başkanlığım’

İçerde kazanamadığımız ve gol atamadığımız için bu durumdayız. Devre arasına kadar bize müsaade edin. Takviyelerle birlikte coşkulu bir takım göreceksiniz. Diyarbakır ile başlayacağız ve sezon sonunda kupa Afyon maçında Çorum’a gelecek. Ahmet Yıldırım benim son hocamdır. 2 ligte son başkanlığım. Ya çeker giderim, ya 1.ligte başkanlık yaparım. Biz iyi takımız. Oyuncularımızla gurur duyuyorum. Ayrılıklar olacak üc hafta var. Teknik ekipten gelecek rapora göre takviyeler yapacağız.Gidecekler belli, gelecekler de belli. Oyuncu boştaysa biz teklifimizi sunduk.

‘Hiç bir menfaati olmadan sevenleri üzmeyin’

Tribün liderleri açıklama yapıyor bunun hesabı sorulacak diye. Kaos yaratmaya çalışanları kastetmiyorum. Gerçek Çorumspor taraftarlarına sesleniyorum. İnsanları germeyelim. Biz 40 kişiyiz kırkımızda birbirimizi biliriz. Bu kulübe karşılıklık bir lira verdim diyen varsa on katını ödemeye hazırım. Camiayı birbirine düşürmeyin. Hiç bir menfaati olmadan bu kulübü sevenleri üzmeyin. Ben bu işe hayatımı koydum kimse kimse ile Çorumsporluluk yarıştırmasın. Hayatında alınmayacak riskleri aldım.

‘Futbolcuları eleştirenler ondan daha fazla para aldılar’

Hayatımda pes etmedim. Bu eleştiriler bir kulağımdan giriyor diğerinden çıkıyor. Benim ayarlarımla oynamayın, benim bir hayalim var oda Ahmet Yıldırım ile şampiyonluğa ulaşmak. Bana güveniyorsanız destek verin sonuna kadar savaşta yanımda olun, inanmıyorsanız maçta başkan istifa diye bağrın. Futbolculara para üzerinden eleştirenler benim futbolcumdan daha fazla bu kulüpten para almıştır’ dedi.

Toplantının son bölümünde konuşan Çorum FK Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Serdar Koçak ise sezon başından buyana tribün liderlerinin tüm deplasmanlara gidip gelişi için kendi aracını tahsis ettiğini ve kendisi gidemese bile kardeşinin götürdüğünü söyledi. Taraftarların her zaman yanında olduklarını belirten Koçak ‘Sezon başında Başkan Fatih Özcan’ın talimatı doğrultusunda taraftarlarn her türlü sorunları ile yakından ilgilendim’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2021, 19:26