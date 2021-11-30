‘Bizim rakibimiz sadece kendimiz’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım hedefe giden yolda tek rakiplerinin kendileri olduğunu, ligde yedikleri sekiz golden yedisini kendi orta sahalarında çıkarken kaptırdıkları toplardan yediklerini belirterek ‘Hekimoğlu maçında topa sahip olma pas yapma ve pozisyona girme her yeşi iyi yaptık ancak golü bulamayınca yine bir puanla ayrıldık’ dedi.

Maç öncesi yaptığı açıklamada ‘Mutlak kazanmaya gidiyoruz’ dediğini hatırlatan Teknik Direktör Ahmet Yıldırım ‘Hekimoğlu maçında ilk dakikadan son dakikaya kadar oynadığımız oyunla bunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Ligde hiç mağlup olmamış rakibimiz karşısında ilk yarıda 7-8 tane pozisyon bulduk. Sonraki bölümünde de topa sahip olma pas yapma ve pozisyon üretme anlamında çok iyi oynadığımızı düşünüyırum. Rakibe hiç pozisyon vermediğimiz bir maçta daha yine aynı hastalıktan golü yedik. Bugüne kadar yediğimiz sekiz golün yedisini orta sahada çıkarken bireysel hatadan kaptırdığımız pozisyonlardan yedik. Hekimoğlu maçında da rakibin hiç pozisyonu yokken faul var veya yok çok basit bir hata sonucunda mağlup duruma düştük. Buna çabuk reaksiyon gösterdik ve hemen ardından beraberlik golünü bulduk. Biz takım olarak ciddi iyi konsantre olursa ve hepsinden önemlisi saha içinde keyf alır bunuda skora yansıtırsa bizim rakibimiz sadece ve sadece kendimiz oluruz. Gerçekten bu beni çok hemde çok fazla üzüyor. Bireysel hatalardan dolayı ligde son maçımızdan beraberlikle ayrıldık. Son vuruşları iyi yapamıyoruz veya pas hatası yapıp gol yiyoruz. Daha fazla çalışarak bunları çözüm bulmaya devam edeceğiz. Hedeften sapma yok aynı ciddiyetle çok daha fazla çalışıp sorunları çözmek zorundayız. Önümüzde ilk yarının kalan dört haftasında daha zor maçlar var ama daha iyi olacak inşallah’ ifadelerini kullandı.