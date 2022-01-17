Bu birlikteliği sahada gösterin

HALİL ÖZTÜRK

Futbol maçları öncesinde takımların büyük bölümü saha ortasında bir araya gelerek omuz omuza vererek kaptanın motive konuşması ile birbirlerini maça konsantre ederler.

Kimi takımlar bunu yedek kulübesindeki tüm teknik heyet ve yedek oyuncularda katılır.

Çorum FK’da ise Diyarbekirspor maçı öncesi çekilen bu fotoğraf oldukça anlamlı. Anlamlı kılan ise bu görüntünün sadece fotoğraf çekinmek için olduğu hissini vermesi. Bu birlik ve inanmışlığı maçın ilk düdüğünden bitimine kadar sahada kimse göremedi. Takımın birbirini motive etmesi inanmışlık güzel bunu sahada görmek istiyor camia ve taraftarlar. Diyarbekir maçındaki kötü futbol ve mücadeleden yoksun görüntünün Ergene maçında ortadan kalkması ve beklentilere cevap vermesi tek umut.