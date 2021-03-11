Bu gurur Çorum’un

HALİL ÖZTÜRK

2016 yılında Çorum Belediyesi tarafından inşasına başlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilen Çorum Yeni Şehir Stadı, 2020 yılında tamamlanan statların yarıştığı "2020 Yılın Statları" yarışmasında dünyanın en iyi 5. stadı seçildi.

Dünyaca ünlü StadiumDB.com tarafından her yıl yeni tamamlanan statlar arasında düzenlenen yarışmanın sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre Çorum Yeni Şehir Stadyumu 19 bin 710 oyla 2020 yılında yapılan dünyanın en iyi 5.stadı seçildi.

Türkiye'nin, Çorum Yeni Şehir Stadı ve İzmir Gürsel Aksel Stadı ile 2 statla temsil edildiği yarışmada Amerika'dan 4, Japonya ve Katar'dan 2'şer, Gürcistan, İsrail, İngiltere, Şili, Avustralya, İsviçre, Fildişi Sahilleri, Romanya, Malezya, Çin'den birer stat "yılın stadı" seçilmek için yarışmıştı.

Çorum Yeni Şehir Stadyumu yarışmada 5.olurken, İzmir Gürsel Aksel Stadı ise 8.oldu. Yarışmada birinciliği 61 bin oy ile Malezyada’ki Sultan İbrahim Stadyumu kazandı. Yarışmada ikinciliği Amerika Birleşik Devletleri’nden Allegiant Stadyumu, üçüncülüğü Katar’daki Ahmad Bin Ali Stadyumu, dördüncülüğü ise yine Katar’dan Education City elde etti.

- ÇORUM YENİ ŞEHİR STADI HAKKINDA

İnşaasına 2016 yılında başlanan stadyum yaklaşık 160 milyon liraya mal oldu. 15 bin seyirci kapasiteye sahip olan stadın ısıtmalı zemini, Orta Karadeniz bölgesinin zorlu kış şartlarında dahil müsabakaların sorunsuz yapılmasına olanak sağlıyor.

Saha çimleri Sakarya'dan getirilen stadyumda, 25'i engelli olmak üzere 1061 araçlık park alanı bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 22:33