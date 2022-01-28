HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın tecrübeli ismi Burak Çalık ligin ikinci yarısına istemedikleri sonuçlarla başladıklarını buna Turgutlu maçını kazanarak son vermek istediklerini söyledi.

Burak Çalık dün yapılan antrenman sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada ‘Alınan iki mağlubiyetten tüm camia olduğu kadar hatta daha fazla biz futbolcularda memnun değiliz. Tüm camiamızın bildiği sorunlar var ancak bunlar ne olursa olsun bu sonuçlar ne Çorum FK’ya ne de Çorum FK’nın formasını terleten biz oyunculara yakışmıyor. Futbolcular olarak sahada elimizden geleni yapıyoruz ancak bu yetmediğine göre daha fazlasını yapmak zorundayız. Takım içinde yaşanan mental düşüşde bunda büyük etken. İnşallah en kısa sürede bu düşüşe dur der sıralamada yeniden üst sıralardaki yerimizi alırız. Bunun içinde seri galibiyetler almamız lazım. İlk iki maçta aldığımız mağlubiyetleri telafi etmemiz gerekiyor. Hafta içi oynamamız gereken Sakaryaspor maçının ertelenmesi bizim adımıza iyi oldu. Hem eksiklerimizi görmek hemde hocamızın istedikleri sahaya yansıtma adına bu erteleme bizim için iyi oldu.

Daha yolumuz çok uzun ne olup biteceğini hep beraber göreceğiz. Bu şehrin en büyük markası Çorum FK ise bunun için ilk başta sahada biz elimizden geleni yapacağız, saha dışında da değerli büyüklerimiz elinden gelen desteği verip bu hikayeyi en güzel şekilde bitirmek istiyoruz’ dedi.