‘Bu kulübü 1. lige taşıyana kadar görevimin başındayım’

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan dün düzenlediği basın toplantısında yaşanan süreç ligin kalan haftası ve önümüzdeki üç yıllık projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 1.5 saat süren toplantıya Başkan Özcan, 2. Başkan Mustafa Şeker, takımı sezon sonuna kadar çalıştıracak Ersin Küçükoğlu ve yeni sezonda üç yıllık kırmızı siyahlı takımda göreve başlayacak Bahri Kaya katıldı.

‘İsmail hocam ile ayrılık kurumsal yapımımıza hiç yakışmadı’

Hacettepe maçına İsmail Güldüren hoca ile çıktık. Sözleşme şartlarımız 1.5 yıllıktı play-off’a kalınması halinde devam etmek için kulübe obsiyon tanıyan bir sözleşme yaptık. Hç bir zaman Çorumspor kurumsal kimliğine yakışmayan bir şekilde hoca maça çıktı ardından yaşanan süreç sonunda hiç bir günahı olmayan İsmail Güldüren hoca istifa etti. Ben ve arkadaşlar Ankara’ya gitmiştik ve telefonlarımızı kapatmıştık. Pazartesi gününü bekledik bu arada bağlandı kopukluğu oldu.

Oğuzhan Yalçın ile görüşmesinde ‘Ben görevden ayrılacağım başkanı bilmiyorum’ sözlerine üzerine İsmail Güldüren hoca sağlıklı çalışma ortamı olmaması nedeni ile istifa etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum kısa sürede Çorumspor’a hizmet ettiği için hedefleri büyük inşallah çalışır o hedeflere ulaşır. Bizim kapımız her zaman ona açıktır.

‘Artık büyük camia oluyoruz’

İçerde 14 maç yenemeyen bir takıma bile tepki gösterilmiyordu. Artık büyük camia oluyoruz. Eskiden küfürler olurdu artık istifaya davet ediyorlar. İyi işler yaptığında büyşük başkan diyenler kötü gittiğinde istifa çağrısı yapabilirler. Beni üzen isim vererek bir yöneticinin istifaya davet edilmesi olmuştur. Bana kıyamadıkları beni sevdikleri için yapamadılar kötü fatura Oğuzhan Yalçın’a kesilmiştir.

‘Gerçek taraftar istifa diyene kadar görevimin başındayım’

Çorumspor’da başkan yönetici, teknik direktör, futbolcu olmak çok zordur. Bu kulüp artık çıtayı yükseltmiştir başarısız olanlar ıslıklanacaktır. Çıtayı hep yüksek tuttuk. Başkan bırakacak diye soruyorlar. Ben görevimin başındayım taki taraftar Fatih Özcan istifa diyene kadar. Bunu söylerkende üç beş kişinin organize çalışması sonucunda olacak tepkilere değil gerçek taraftarların talebi olması halinde gereğini yaparım.

‘Futbol kulübü demokrasi ile değil başarı ile yönetilir’

Küme düşmeme ile adı anılan bir durumda kulübe bırakıp gidecek değilim. Ben o kara leke ile yaşayamam. Çorumspor’u ligden düşüren yönetici olsam futbolun F sini bile konuşmam. Ben görevimin başındayım Çorumspor taraftarları rahat olsunlar. Sezon başı bütçesi olan yönetsin dedim kimse talip çıkmadı. Ben o dönemde istifa etmedim. Futbol kulüpleri demokrasi ile yönetilmez başarı ile yönetilir. Başarı varsa her kararın doğrudur başarısız ise her kararın yanlıştır.

‘Hamit abi ile nasıl şampiyon olunur gösterdik’

Bütün Belediye imkanları ile toplam 100 milyonun üzerinde paralar ile bir çok yıldız oyuncular ile şampiyon olamadılar. Hamit abi ile biz sezona başladık ve nasıl şampiyon olunur herkese gösterdik. Oğuzhan Hamit’i yemiştir sözü yanlış o ona yanlış yapmıştır o ona yanlış yapmıştır. Onlar abi kardeşdir yarın oturur birlikte aynı masada yemek yerler. Lütfen araya kimse girmesin. Bir tercih yapmak zorunda kaldım ve Oğuzhan’ı tercih ettim. Benim arkamdan konuştuğunu düşünmüyorum ama o benim her zaman abimdir dostumdur. Bugün şartlar bugün böyle. Artık ben bu işe dahil değilim çünki arada Çorumspor yok bende girmem. Ben ona asla kırgın ve kızgın değilim. Bu kapılar Hamit Işık’a her zaman açıktır yine çalışırız.

‘Ara transferde 1.5 milyon kredi onaylanmadığı için istediğimizi yapamadık’

Devre arasında yaşanan ayrılıkta üç futbolcuda özel mazeretleri nedeni ile kendileri ayrılmak istedi. Biz bu dönemde takıma takviye yapacaktık fakat Ahmet Ahlatcı abimizin projesi hayata geçmeyince bizim yaptığımız tüm görüşmeler boşta kaldı. Herkes oyuncu aldı, hocam her gün beni aradı. Ya transfer yap yada hedefi küçült dedi.

Proje hayata geçmeyince Ahmet Ahlatcı ile görüştüm ve acilen 1.5 milyona ihtiyacım var dedim. Kendisine proje hayata geçecek zamana ihtiyacımız var dedim ve bende kredi için kendisinden destek istedim. Üç bankaya yönlendirdi ve görüşerek Mustafa Şeker ile birlikte mülklerimizi ipotek ederek bir bankadan onaylattık. Biz futbolcuları imzaya çağırmak üzere iken transferin bitmesine üç gün kala onaylayan banka kredinin reddildiğini bildirdi. Bunun nedeni hala muammadır. Ahmet Ahlatcı abim ile hala bu projeyi hayata geçirmeye çalışıyor ve bende kendisi ile yeniden bir görüşme yapacağım.

‘Yönetime girmek isteyenin varsa aktif 200 normal yönetici 100 bin lira verecek’

Yönetime girmek isteyen varsa çıksın taraftarın önüne açıklasın normal yönetici 100 aktif yönetici olmak isteyen 200 bin lira verecek varsa buyursun gelsin. Ben Çorum Belediyespor yönetimine girmek için 2013-14 sezonunda 110 bin lira para verdim. Ben kimsenin referansı ile bir yere gelmeden onada ihtiyacım yok.

‘Cebinde para varsa şampiyon oluyorsun’

Bahri Kaya ile üç yıllık projenin alt yapısını hazırlayacağız. Gerek mevcut kadroda gerekse takip edilmesi gereken futbolcuları izleyerek yeni sezonun yapılanmasını yapacağız. üç yıllık projede ilk iki yıl yapılanma olacak üçüncü yılda ise tek hedef şampiyonluk olacak.

Bir yılda yaparım diyen varsa çıksın açıklasın şirket başkanı olarak ben devretmeye hazırım. Taşıma ile değirmen dönmüyor verilen söz ile şampiyon olunmuyor varsa cebindeki ile oluyorsun geçen yıl ben öyle oldum. Şimdide cebimdeki ile olacaksın ilk iki yılı hazırlık üç yıllık anlaşma imzalayacağız.

‘Üç yıl sonunda şampiyon olamazsak ben bırakacağım’

Kalan haftaları alt yapı hocaları ile tamamlamamız halinde onların üzerine büyük yük yükleyeceğimizi bahri hocam söyledi. Ciddi bir iş yapmamız gerektiğini belirterek Reha ve Ogün hoca Çorum’a geldiler ve geçen yılda takımı çalıştırmış kadroyu tanıyan Ersin Küçükoğlu yönetiminde sezonun kalan haftalarında görev yapacaklar. Bahri hocamda gereken noktada devreye girecek. Ben bahri hoca ile çalışacağım. Süper lige aday etmeden bir yere gitmem. Üç yıl sonunda şampiyon olamazsak ben bırakacağım.

‘Kulübe harcadığım parayı ben bağış yaptım boşuna video aramasınlar’

Ben bıraktığımda video arayan eski yöneticileri sesleniyorum ben o paraları bağışladım. Mustafa Şeker de parası oldğu için burda. Keşke böyle paralı üç tane daha Çorumlu bulsakta beraber devam etsek. Ben görevimin başındayım iyi bir kadro iyi bir bütçe hazırlığımızı sürdürüyoruz.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2020, 21:14