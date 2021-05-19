‘Bu kulüp için gece gündüz çalışıyorum’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan yeni sezon için çalışmalarının devam ettiğini 15 Haziran’a sonrasında gerekli açıklamayı yapacağını söyledi.

Özcan, sosyal medyadan yayınlanan programda yapılan eleştiriler üzerine bağlandığı yayında gündem ve söylemler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ahmet Ahlatcı’nın sponsorluğunun devam ettiğini bunun sona erdiğini açıklayacak ismin kendisi olduğunu belirten Özcan ‘Gerçekci olmak gerekirse benden sonra bu kulübü alacak isim Ahmet Ahlatcı’dır’ dedi.

Başkan Özcan sponsorluk için görüşmelerinin devam ettiğini ancak bu konuda Çorum’dan gereken katkıyı göremediklerini belirterek ‘Bu kulüp ve ben siyaset üstüyüm. Dünya’da yaşayan 1,5 milyon Çorumlunun başkanıyım. Çorumspor’a yapılan haksızlıkları ve yanlışları isim vererek açıkladım bu konuda kimse kınama ve eleştiri yapamadı. Çorumspor konusunda babamı tanımam, bana her şey diyebilirsiniz ancak tembel diyemezsiniz’ dedi.

Özcan’ın programda yaptığı açıklamalar şöyle:

‘Taraftar hesap soramaz istifaya davet eder’

Ben taraftarlıktan geliyorum, tribünlerde büyüdüm, ‘Başkan taraftarlara çaktı’ diye bir yorumu kabul etmiyorum bu kesinlikle doğru değil. benim tepkim ‘Taraftar yönetimden hesap soracakmış’ cümlesine. Taraftar yönetimden hesap soramaz tribünden istifaya davet eder. Hesap soracağız bel altına girer. Kendi harcadığım paramın hesabını soracaklarsa mutlu oluruk. Benim paramı benden çok düşünüyorlar allah onlardan razı olsun.

‘Yanlışları açıkladık kim yazdı kim kınadı’

Ambulans ücreti olarak sekiz yıldır alınmayan paralar için bize icra geldi. İsim vermeme rağmen kimse Sağlık Müdürlüü’nü kınamadı. SGK 2,5 milyon ceza yazdı Ak Parti İl Başkanı devreye irdi 250 bin liraya düşürüldü. Kim yazdı bunu Çorumspor’a yapılan yanlıştır dedi sayfasında bunu kınadı mı.

‘Ahmet Ahlatcı ile yarışa girmişler’

İnsanların ayağına gitmediğimi sponsorluk almadığım söyleniyor. Çorum’en en etkili ve önemli sivil toplum kuruluş başkanıyım. Beş bin forma babtırdım 100 TL’den satılması için. Çorum’un ikinci büyük STK’sı bana ‘Ahmet Ahlatcı varsa benden Çorum FK’ya 1 lira yok, onla cennette bile yan yana geldem’ dedi. Ne yapayım bu ismi açıklayıp insanları birbirine mi düşüreyim. Ahmet Ahlatcı ile yarışa girmişler.

‘Çorumspor konusunda babamı tanımam’

Bugüne kadar Çorumspor’a 11 milyon 900 lira para harcamışım ne yapayım ceketimi alıp gideyim mi. Valimiz belediye başkanımız maçlara gelmiyor diye boykot mu edelim. Benden ne isteniyor anlamıyorum. Şu anda BBDK Yönetim kurulu üyesi hemşehrimiz Ahmet Aksu’nun girişimleri ile bir firma ile sponsorluk görüşmesi yapıyorum. Firma sahibi Giresun’lu büyük bütçeyi Giresuspor’a ayırdığını Çorum’a da küçük bir bütçe ayıracağını söyledi. Çorum’un en büyük firmalarından birine beş aydır sponsorluk için yalvarıyorum. Bu firmamızdan gelen para 25 bin lira. Ne yapayım isim verip deşifre mi edeyim. Çorumspor konusunda babamı tanımam.

‘Dünya’da yaşayan 1.5 milyon Çorumlunun başkanıyım’

Kulübü almak isteyen noter huzurunda 10 milyon liralık teminat mektubu getirecek bende kulüp yönetimini ona devredeceğim borçsuz şekilde bir yıl sonra yine başkası aynı şekilde göreve vermeye hazırım. Ben hiç bir siyası görüşün değil Dünya’da yaşayan 1,5 milyon Çorumlunun başkanıyım. Ben oraya buraya eğilmem birilerine prim yaptırmam. Bu sezonki bütçem 14 milyon 750 bin lira varsa 14 milyon 800 lira olar açıklayan buyursun gelsin hemen bırakalım.

‘Ahlatcı bırakacaksa bunu kendi açıklayacak’

Ahmet Ahlatcı ile sponsorluk anlaşması iptal oldu deniyor. Şu anda yok öyle bir şey. Ahmet Ahlatcı en zor günümüzde yanımızda. Biz yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımıza değişmeyiz. O kendisi ben yokum diyene kadar göğsümüzde onun adı yazacak. Bana devam edeceğini söyledi eğer bırakacaksa bunu kendi açıklayacak. Ben vefasız olmadım olamamda. Ben Fatih Özcan allahtan başka kimseden korkmuyorum. Sıntımı kimseye dayamadım tırnaklarımla kazanan biriyim.

‘Oğuzhan bu kulübün futbol aklıdır’

Bu sezon alınan kötü sonuçların sorumlusu benim bu kulübün başkanım benim. Oğuzhan Yalçın bu kulübün bir profesyonelidir Başkan Yardımcısı ünvanı görüntede öyledir o bu kulübün futbol aklıdır ve benim talimatıma göre hareket eder başka yetkisi yoktur.

‘Her şey diyebilirsiniz tembel diyemezsiniz’

Kampanya yapılması söyleriyor, bu şartlarda halktan ne bekleyebiliriz ki. Organize Sanayi Başkanımız Hayri Şamlı bir liste verir bana ziyaret ederim, TSO Başkanımı Çetin Başaran Hıncal isim söyler, ben başkan olarak onları ziyaret ederim. Ahmet Sami Ceylan kanalı ile ziyaretlerimizi yaparız, Belediye Başkanımız iş yapan büyük firmalarla görüştürür 3-5 alırız. Ben bu şartlarda vatandaşın cebindeki 20 liranın 10 lirasını alsam ne olur. Çorum FK Başkanına her şey diyebilirsiniz ama tembel diyemezsiniz. İnanın çok çalışıyorum ciddi bir bütçe oluşturmak istiyorum. Gecenin bu saatinde haya Çorumspor için çalışıyorum.

‘15 Haziran’a kadar süre verin’

Yeni sezon için iki farklı senaryoya göre teknik adamlar belirledik. Şampiyonluk hedefi ile yola çıkmamız halinde isim farklı düşük bütçeli kadro kurmamız halinde isim farklı, Şu anda bütçeyi oluşturma çabasındayız buna odaklandım. İsmet hocam bize detaylı bir rapor sundu. Yapılacak transferler ve isimler belli. Bana 15 Haziran’a kadar zaman verin çalışmalarımı sonuçlandırıp kamouyunu gerekli açıklamayı yapacağım.

‘Bu kulübü alacak isim Ahmet Ahlatcıdır’

Kulübü alırken ben kimsenin başına silah dayamadım. Çorum Belediyespor Başkanı olarak Zeki Gül kulübün profesyonel branşını sivilleştirme yapacaklarını açıkladı bizde gerekli çalışmayı yaparak kulüp üyelerinin oyları ile devraldım. Bu külübü benden sonra alacak varsa o isim Ahmet Ahlatcıdır kimse kimseyi kandırmasın’ dedi.