‘Bu şehir üst lige çıkacak, dileğim bunu ben ve ekibimle yaşaması’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, takım olarak iyi yolda olduklarını ancak eksikleri olduğunu bunları gidermek içinde yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyledi. Taşdemir dün tesislerde düzenlediği basın toplantısında göreve geldiği günden itibaren geçen süreyi değerlendirdi ve ilk yarının kalan yedi maçı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Göreve başlaıktan sonra yaşanılan sakatlık ve özellikle covid vakalarının istedikleri çalışmaları yapmaya engel olduğunu belirten Taşdemir, şu anda öncelikli hedeflerinin ilk yarının kalan yedi maçından alabilecekleri en fazla puanları alarak ikinci yarıya umutlarını artırarak girmek olduğunu belirterek ‘Bu şehir bu takım, bu tesis, bu başkan üst ligi çok hakediyor ve bunu başaracağına inanıyorum, Benim isteğim bu başarıyı benimle birlikte yakalaması ve sevinci birlikte yaşamak’ dedi.

İsmet Taşdemir düzenlediği basın toplantısında gündemle ve sorular sorularla ilgili yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

‘İyi yoldayız ancak eksiklerimiz var’

Göreve başladığımızda covid-19 vakaları ile karşılaştık. Bu ara dönemin ardından dört tane maç oynadık. Çok memnun olduğum istediğimizi sahada gördüğümüz etkenler vardı fakat talihsizlik, beceriksizlik deyim özellikle son dakikalarda iki maçı koparamadık. Oyun olarak gidişattan memnunum. Memnun olduğum çok şey var fakat memnun olmadığımız şeylerde canımızı yaklaya devam ediyor. Bunlar olacaktır ilk geldiğim gün arkadaşlarada söyledim iyi takım olma yolunda ilerliyoruz. Daha çabuk sorunlarımızı halletmemiz gerekiyor ve gidecek yolumuz var.

‘Temeli sağlam bir oluşturma çabasındayız’

Hekimoğlu maçında ilk yarıda iyi oynadık. İkinci yarının ilk bölümü hariç oyunun bütün insiyatifi bizdeydi fakat girdğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Uşak maçını tekrar izledik, geriye yaslanma fazla olmamış, talihsizlik ve bireysel hataların öne çıktığı bölümler vardı. Risk alan rakibin iştahını kabarttık. Yediğimiz iki golde bana göre bireysel hatalar zinciri. Hatalarımız ve yanlışlarımız var bunları çöze çöze gidiyoruz. Az zamanda geçse oluşturabilirsek temeli sağlam bir takım olacağız

‘11’e 11 ilk çift kaleyi dün yapabildik’

Ben fazla mazeret üretmem. Benden önce çok başarılı olmuş bir teknik adam var. Oyun anlayışlarımız tabiki farklı. Göreve geldikten sonra ilk kez dün takım olarak 11’e 11 iki taktik çalışma yapma imkanı bulduk. İstediğimiz oyunu kağıt üzerinde ve anlatarak yapmak yerine sahada uygulamayı yapma imkanı bulamadık. Belli bir noktaya geldik iyi şeyleri geliştirip, futbol bir hata oyunu ve kötüleri minimuma indirerek yolumuza devam edeceğiz. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Biraz zaman ve biraz daha çalışma ile doksan dakikaya iyi oyunu yaymayı düşünüyoruz.

Biz tesislerimizde her türlü önlemi alıyoruz fakat maç anında rakip takıma önlem alma şansımız yok. 20 günlük tam karantina uyguladık ve bunda da başarılı olduk. Ben covid konusunda alınan hiç bir kararı doğru bulmuyorum sadece bu kadar söyleyim detaya girmeyim.

‘Bu şehir bu takım hedefsiz kalmaz’

Beni maruz görün tabiki çizdiğimiz bir yol haritamız var. Başkanımızla hocalarımızla bir hedefimiz var. İlk yarı itibari ile şunu ikinci yarı ile şunu alırsak diye bir düşüncemiz var. Bu takımın bir hedefi var bu şehir bu başkan, bu kulüp, bu tesis ve bu stad ile hedefsiz kalacağını düşünmüyorum. Çünki isteniyor.

‘Sezon başında bir şeyler eksik yapılmış’

Sezon başında bir şeyler eksik yapılmış. Birine güvenirsiniz bazen kimya tutmayabilir. Bu bir ortam meselesidir. Burda da öyle bir sıkntı yaşanıyor. Çok büyük umutlar bağlanan arkadaşlarımız var kimisi bunun cevabını veremiyor. Bunların hepsi bir süreç. Geçen yılki takımdan bu yıl kadro çok farklı. Yeni bir takımın hemen adaptasyonu istikrar sağlaması ve başarılı olması bazen zaman alabilir.

‘Devre arasında 2-3 oyuncu aramıza katabiliriz’

Oynanmamış yedi maçımız var. Sıkıntımız devre arası kampı konusunda. Erteleme maçları nedeni ile böyle bir imkanımız yok. Bir haftada üç maç yapacağız. Kadro derinliğini sağlamamız gerekiyor. Devre arasından daha çok kalan yedi maça kanalize olduk. Devre arasında bize katkı verecek uyum sağlayacak bir kaç arkadaşımızı aramıza katacağız.

‘Bu şehir üst ligi çok istiyor ve hakediyor’

Burda da inanılmaz bir istek var üst lige çıkmak için. Bu arzu eminim eninde sonunda yerine gelecektir. Çok kısa süredemki olurbiraz zamanı olabilirmi bunu zaman gösterecektir. Bu kulüp bu şehir adını üst lige yazdıracağından eminim. Temennim bizimle birlikte olması ve bu sevinci birlikte yaşamamız ve çok uzun sürmemesi. Benden kesin şampiyon oluruz play-off’tan çıkarız sözlerini duyamazsınız. Bunlar ihtimal dahilinde hedeflerimiz arasında ancak biz sadece başarılı olacak takımın temellerini atıp üzerine yeri ekler yapmak istiyoruz. Bunu sadece bizler başkan veya takım yapamaz. Tüm şehir taraftarlar ve herkes isterse bunu başarabiliriz.

‘Önceliğimiz yedi maçta en fazla puanı almak’

Kıvanç’ın sakatlığı büyük eksiklik, geçmiş maçları izlediğimde çok faydalı bir oyuncu fakat şanssız bir sakatlık geçirmiş. Kadro yapılanması aslında doğru planlanmış fazla şişirilmemiş. Her bölgede en az iki oyuncu var. Bizde içimizden eksiğimizi üreteceğiz. Devre arası kampı planlayamıyoruz çünki aramız yok. Şöyle bir düşüncemiz var, Manisa maçından sonra bay haftamızda 14 günlük arada 8-9 günlük bir kamp planlıyoruz. Fakat şu anda önceliğimiz kesinlikle kalan yedi maçtan alabileceğimiz en fazla puanları toplamak.

‘Kadroyu genişleteceğiz’

Oyuncu gurubunu tanıyorum dvre arasındaki değişim kesinlikle sorun olmayacaktır çünki karakterli oyuncular. Pandemi sürecini düşünürsek belki hiç bir oyuncu ile ayrılık yaşamadan alabileceğimiz 2-3 oyuncu ile kadromuzu geniş tutabiliriz. Şu anda ona kanalize olursak elimizdeki oyuncularıda yedi maçıdada kaybedebiliriz. Biz sadece takımla ilgilenme yoluna devam edeceğiz. Bu değişimle ilgili kararı başkan, ikinci başkan ismail hocam sağlıklı bir şekilde yürütürler’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020, 20:15