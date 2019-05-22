‘Bu takım 2. lige çıkacak’

Yeni Çorumspor’a cuma günü Serik Belediyespor ile oynayacağı final maçı öncesi bir destekte AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı’dan geldi.

İl Başkana Yusuf Ahlatçı dün beraberinde Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Büyükkurt ile birlikte Yeni Çorumspor tesislerini ziyaret ederek burda Sportif Direktör Hamit Işık ve Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın ile görüştü.

Ziyaret sırasında takımın son durumu hakkında bilgi alan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, şampiyonluk kupasının Çorum’a geleceğine inandığını söyledi. Cuma günü tüm Çorumluların takımının yanında olacağını ve bunun sonucunda da Serik Belediyespor maçını kazanarak yıllardır hasret kaldığı 2. lige yükseleceğine inancının tam olduğunu belirten Ahlatcı ‘O kupanın Çorum’a geleceğine yürekten inanıyoruz. Takımımıza şimdiden başarılar diliyorum’ dedi.

Ziyaret sonunda Sportif Direktör Hamit Işık’a çiçek veren ve Adana yolculuğu ve sonrasındaki maçta başarılar dileyen Ahlatçı’ya Işık ve Oğuzhan teşekkür ettiler.