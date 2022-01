‘Bu takım inanırsa başarır’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü Ergün Penbe kazanmak istedikleri bir maçı kaybettiklerini maça gelerek destek veren taraftarları üzdükleri için hepsinden özür diledi.

Penbe fiziksel olarak eksikleri olduğunu bunları maçlarda gidermeyi amaçladıklarını belirterek ‘Biz kaliteli bir kadroya sahibiz ve bunu sahaya yansıttığımız takdirde hedefe inanmaları halinde takım olarak bunu başaracağımıza inanıyorum’ dedi.

Penbe dün maçla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: ‘Kazanmak istediğimiz maçı kazanamadık. Bunun için üzgünüz. Ligin ikinci yarıları her zaman zor olur. Ergene Velimeşe maçı da zor bir maçtı. Öyle de oldu. Geldiler buradan üç puanı aldılar gittiler. üzzgünüz. Oyunun geneline baktığımız zaman yakaladığımız ciddi pozisyonlar var. Değerlendiremediğimiz pozisyonlarımız var. Özellikle 1-1 iken Burak’ın penaltısı verilmedi. Bu esnada penaltımız verilmiş ve öne geçmiş olsaydık maçın skoru daha farklı olabilirdi.

Böyle maçlarda öne geçmek önemli. Çünkü rakibin direncini kırıyorsun. Maalesef biz bunu başaramadık. Dediğim gibi öne geçen taraf biz olsaydık eminim ilerleyen dakikalarda Ergene Velimeşe bize çok açık verecekti ve farklı bir skorla maçı kazanabilirdik. Ama olmadı. Taraftarlarımızdan da özür diliyoruz. Kazanmamız gereken bir maçtı üst tarafı yeniden yakalamak adına.

Şimdi önümüzde zorlu bir Sakaryaspor maçı var. Onlarda hafta sonu Sarıyer deplasmanında ilk yenilgilerini aldılar. Onlar için bizim maçın önemi daha da arttı. Zor bir maç bizi bekliyor. Sakatlarımız var. Fizik olarak hazır değiliz. Bunu da geldiğim günden beri hep dile getiriyorum. Bu açığımızı da bir an önce kapatmamız lazım. Bunu da maç oynaya oynaya en kısa sürede kapatacağımızı düşünüyorum. Her şey bitmiş değil, üç puanlı sistem ve bizim ligde her takım birbirini yenebiliyor. Biz üst sıraları hedefleyen bir kulübüz. Maçlarda da kazanmak adına ne gerekiyorsa sahada yapacağız. Ligin sonunu da hedeflediğimiz yerde bitirip bitirmeyeceğimizi de hep beraber göreceğiz.

Bizim şuan en büyük ihtiyacımız olan moral ve mativasyon bunu takıma aşıladığımız zaman daha farklı ve kazanan bir Çorum FK izlettireceğimizi düşünüyorum. Çünkü isim isim bakıldığı zaman çok kaliteli oyunculara sahibiz. Bu kalitenin yanı sıra biraz fizik gücü, biraz da moral ve motivasyon eklersek her şey daha iyi olacaktır. Biz teknik heyet olarak oyuncularımıza güveniyoruz. Onlar da en az bizim kadar kendilerine güvenip hedefi ne kadar isterlerse takım olarak başaracağımızı düşünüyorum. Malum istemek başarmanın yarısıdır. Mücadelemiz devam edecek’ dedi.