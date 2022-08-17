Buca’yı Salih Zafer ile geçti:1-0 ⚽

Çorum FK yeni sezon hazırlıkları kapsamında önceki akşam oynadığı dördüncü hazırlık maçında Bucaspor’u son dakikalarda Salih Zafer’in attığı golle 1-0 yendi.

Yeni sezon hazırlıkları kampını yaptığı Von Resolt Hotel’in sahasında oynanan maçta Çorum FK maça Bayram Atakan Cingöz, Berkay Can, Emre, Erkan, Murat, Ali, Yusuf, Suat, Enes ve Mehmet onbiri ile başladı.

Maçın ilk yarısında iki takımda kontrollü bir futbol oynadı ve kale önü mücadelesinin az olduğu bu devre 0-0 beraberlik ile sona erdi.

İlk yarının son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan Enes’in yerine Burak Çalık oyuna girdi.

İkinci yarıda Teknik Direktör Mert Nobre 60. dakikadan itibaren değişiklikler yaptı. Berkay’ın yerine Salih Zafer, Yusuf’un yerine Serkan, Murat Yıldırım’ın yerine Mustafa Eren, Emre’nin yerine Mehmet Taşçı, Suat’ın yerine Gürkan, Ali’nin yerine ise Mustafa Emre oyuna girdi.

Maçın ikinci yarısında Çorum FK ilk yarıya göre daha çok topa sahip oldu. Maçın 78. dakikasında ceza sahası dışında çaprazdan kazanılan faul atışını çabuk kullanan kırmızı siyahlı takımda sol kanattan ileri çıkan Erkan yerden arka direğe ortaladığı topu Salih Zafer yakın mesafeden düzgün bir vuruşla Bucaspor ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan bölümde Çorum FK rakibine gol izni vermedi ve kırmızı siyahlı takım dördüncü hazırlık maçında ikinci galibiyetini aldı.