Bursaspor çeyrek finalde

HARUN AKKAYA

Elit Ligi U 15 ikinci tur maçında Bursaspor, Trabzonspor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen takım oldu.

Grup maçlarında ilk ikide yer alarak ikinci tura yükselmeye hak kazanan Bursaspor ile Trabzonspor takımları dün 1 nolu sentetik çim sahada çeyrek finale yükselmek için mücadele ettiler. Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken gol yollarında iki takımda başarılı olamayınca devre 0-0 beraberlik ile sona erdi.

İkinci yarıda ilk dakikalarda baskı kuran Bursaspor 54. dakikada kazandığı frikik atışında Enes ceza sahası köşesinden mükemmel bir vuruşla köşeden topu Trabzonspor ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra Trabzonspor beraberlik için baskı kurdu ancak Bursaspor savunmada iyi kapanarak rakibine gol izni vermedi. 75. dakikada sol taraftan Bursaspor’un kazandığı korner atışında İsmail’in ortasında çok iyi yükselen Taha kafa ile topu Trabzonspor ağlarına göndererek skoru 2-0 yaptı.