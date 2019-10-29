Büyük turnuva başladı

M.BURAK YALÇIN

Çorum’da ilk kez düzenlenecek olan “Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları” bugün başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu ev sahipliğinde, Çorum Belediyesi’nin desteği ile hayata geçecek olan dünyanın en prestijli turnuvalarından ‘2019 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı’nın açılış hamlesi bugün yapıldı.

Anitta Otel’de gerçekleşen turnuvanın açılışına Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, FİDE Teknik Temsilcisi Vadim Tsypin, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye Satranç Federasyonu Asbaşkanı hemşehrimiz Fatih Maden, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Haşim Eğer, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve sporcular katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program açış konuşmaları ile devam etti.

Konuşmaların ardından da protokol üyelerinin ilk hamlesi ile turnuva başlamış oldu.

40 ülkeden, 51 takım ve 235 sporcunun katıldığı turnuva 6 Kasım’da sona erecek.

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2019, 18:10