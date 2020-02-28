Büyükler Halter Milli Takımı Avrupa Şampiyonası’na Çorum’da hazırlanıyor

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’na hazırlanan milli takım Anitta Otel’de kampa girdi.

Teknik Direktör Raif Özel ve antrenörler Mehmet Doğan ile İsa Makal’ın bulunduğu milli takım kadrosunda 55 kiloda Muammer Şahin, 61 kiloda Ferdi Hardal ve Bünyamin Sezer, Caner Topbaş, 67 kila Emrah Aydın, 73 kilo Daniyer İsmayilof, Muhammed Furkan Özbek, 81 kilo Ramazan İlhan, Batuhan Yüksel, 89 kilo Eşref Yakut, 109 kilo Cebrail Acar ve +109 kilo Yıldıray Kaplan bulunuyor.

Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Eğer beraberinde Bakanlık Baş Müfettişlerinden Mehmet Hayta ile birlikte Halter Milli takım kampını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Halter İl Temsilcisi Hasan Has da bulundu. Büyükler Halter Milli Takım Teknik Direktörü Raif Özel, kamp ve Avrupa Şampiyonası hakkında Eğer’e bilgiler verdi. Halter’de cezalı oldukları için uzun süredir uzak kaldıkları şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Özel, Çorum’da çok iyi bir çalışma ortamında hazırlandıklarını belirterek çalışmaların son derece verimli geçtiğini söyledi.

Spor İl Müdürü Haşim Eğer de Halter Milli takımını Çorum’da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Eğer, Avrupa Halter Şampiyonası’nda ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine inandığını belirterek tüm kafileyere başarılar diledi.

Halter Milli Takımını 2-12 Nisan tarihlerinde Moskova’da yapılacak Avrupa Şampiyonasına kadar hazırlıklarını Çorum’da sürdürecek ve burdan direk şampiyona için Rusya’ya gidecek.