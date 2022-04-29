Çağlar tesisleri inceledi

HARUN AKKAYA

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar yapımı devam eden spor tesislerini inceledi.

Beraberinde Tesislerden Sorumlu Şube Müdürü Halil Çöl ile birlikte Bakanlık tarafından yapımı devam eden yeni Spor Salonu ve hemen yanında Belediye tarafından yaptırılan sentetik çim sahayı gezdi.

Çağlar incelemeleri sırasında yapımcı firma yetkililerinden bilgi aldı ve çalışmaların kısa sürede tamamlanarak tesislerin hizmete açılmasını arzu ettiklerini söyledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar tesislerin modernizasyonu ve eksiklerinin giderilmesi için yapacakları tesbitlerin ardından bir çalışma başlatacaklarını belirterek hedeflerin Çorumlulara çok daha iyi sağlıklı tesislerde spor yaptırmak olduğunu söyledi.