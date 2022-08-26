Çalışıp yola çıktılar

Çorum FK Pazar günü oynayacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlığını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Kırmızı Siyahlı takım öğleden sonra ise Urfa için yola çıktı.

Kırmızı Siyahlı takım bu zorlu maçın hazırlıklarının Çorum etabını sabah saat 10’da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mert Nobre yönetiminde yapılan çalışmaya sakatlığı bulunan ve takımdan ayrı olarak çalışan Enes dışında tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketleri ve ardından dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman daha sonra kanat varyosyanları ve son bölümde ise şut çalışması ile sona erdi. Bu çalışma ile hazırlıklarını tamamlayan kırmızı siyahlı takım öğlen yemeğinin ardından Karayolu ile Esenboğa Havaalanına gitti ordan da uçakla Urfa’ya gitti.

Kadro 22 kişi

Çorum FK’da sezonun ilk kadrosu 22 kişi olarak açıklandı. Teknik Direktör Mert Nobre tarafından dün sabah yapılan antrenmanın ardından maç kadrosunda şu isimler bulunuyor: Bayram Olgun, Erdi Yokuşlu, Eren Güler, Berkay Can Değirmencioğlu, Mehmet Taşçı, Zafer Kurşunlu, Emre Öztürk, Mustafa Eren Damar, Serkan Yavuz, Mustafa Emre, Erkan Kaş, Gürkan Okan, Ali Akkuş, Atakan Cangöz, Murat Yıldırım, Yusuf Akyel, Atakan Akkaynak, Berat Ali, Suat Kaya, Burak Çalık, Mehmet Akyüz ve Sinan Kurumuş.

Çorum FK, Urfa’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarının tamamlayacak ve maç saatini bekleyecek.

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2022, 18:00