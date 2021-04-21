Çalışmalar Haziran’da başlayacak

HALİL ÖZTÜRK

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, inşaatına bir süre önce ara verilen Spor Salonu inşaatına Haziran ayından itibaren yeniden başlanacağını açıkladı.

Ceylan, Milletvekili Oğuzhan Kaya ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret etti.

Çorum Belediyesi tarafından yapılan protokolle Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilen Spor Salonu inşaatında bir süredir çalışma olmadığını anlatan Milletvekili Ceylan, yarım kalan inşaatın bitirilmesi ve diğer spor yatırımları konusunda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret ederek talepleri ilettiklerini ifade etti.

Bakan Kasapoğlu’nun da görüşmenin ardından spor salonunun bitirilmesi için talimat verdiğini açıklayan Milletvekili Ceylan, Haziran ayında Spor Salonu inşaatında yeniden çalışmaların başlayacağını bildirdi.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Merkez Kunduzhan mahallesinde 50.000 m² spor tesisi alanının doğu tarafına 3500 kişilik spor salonu yapılacaktır. Salonda 3.310 seyirci koltuğu, 425 vip koltuğu ve 205 protokol koltuğu bulunmaktadır. Salonda ayrıca 900 adet teleskopik koltuk bulunmakta, bununla birlikte toplam kapasite 4840 kişi olmaktadır.

Salon içerisinde farklı boyutlarda 7 adet antrenman sahası bulunmaktadır. Antrenman sahaları ve sahalara ait soyunma odaları, müsabaka yapacak takımlara ait soyunma odaları, bay-bayan engelli takım soyunma odaları ve hakem soyunma odaları, basın açıklama odası, teknik hacimler zemin katta yer almaktadır. Ayrıca idari ofislerin bir kısmı zemin katta olup, diğer kısmı 1. Kata yerleştirilmiştir. 2. Katta seyirci fuayesi ve büfeleri, protokol ve vip salonları ve bunlara ait servis mekanları bulunmaktadır. 3. Katta basın salonu ve canlı yayın odaları bulunmaktadır. Salonda pota arkalarında skorboard ve dört taraftan izlenebilen çatıya asılı dev ekran bulunmaktadır. Salonun canlı yayın alt yapısı hazırlanacaktır. Canlı yayın aracı için yer tanzim edilecektir. Seyirci ve protokol için otoparklar ayrılacaktır.

Yaklaşık 30 milyon liraya mal olacak olan spor salonunun tamamlamasıyla Çorum’un spor alanında çok önemli bir yatırıma daha kavuşacağının dile getiren Milletvekili Ceylan, özellikle de salon sporları ve bireysel spor dallarına hizmet verecek olan spor salonunda ayrıca ulusal ve uluslararası müsabakaların da yapılabileceğinin vurguladı.

Ceylan, kendilerine gösterdiği yakınlık ve taleplerin karşılanması konusunda verdiği destekten dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür etti.