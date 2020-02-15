‘Camia olarak kenetlenirsek play-off hedefine ulaşırız’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü Bahri Kaya, kaybettikleri puanlara rağmen play-off patısına çok yakın olduklarını kalan 12 maçın yedisini evlerinde oynayacaklarını bu maçları kazanmaları halinde bile play-off oynayacaklarına inandığını belirterek tüm taraftarlara bugünki Zonguldak maçına davet etti.

Kırmızı Siyahlı takımın tecrübeli teknik adamı Kaya geçtiğimiz hafta sonu Pendikspor maçında gerçekten iyi oynadıklarını belirterek ‘Topun bizde kalması ve pas yüzdesi olarak, oyun hakimiyeti bizde olan bir deplasman maçı oynadık ancak puansız ayrıldık. Bu gerçekten çok üzüntü verici.

Pendikspor’un attığı üç golü çıkarsak oyunun geri kalanında tamamen maçın hakimi bizdik. Rakip skoru bulmadan önce girdiğimiz net pozisyonları değerlendiremedik ancak 3-0 geride düştükten sonra pozisyonları golle sonuçlandırdık. Son dakikada skoru eşitleyecek pozisyonu bile bulduk. Malesef futbolda bazen sahadaki oyun ile sonuç birbiri ile uyuşmuyor. Ligin ikinci yarısındaki sıkıntılı bir maçı daha mağlubiyetle tamamladık.

Fakat oynanan futbol gerçekten bize ileriye dönük çok önemli mesajlar verdi. Bu maçtan gereken dersleri çıkardık ve bugün sahamızda oynayacağımız Zonguldak Kömürspor maçına odaklandık. Gerçekten çok sıkı bir rakip ile oynayacağız. İç sahada kazanarak artık yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz.

Ligin kalan 12 haftasında yedi maçımızı evimizde oynayacağız. Bu maçlardan Hekimoğlu dışındakilerin hepsi bizim altımızda bulunuyor. Bu yüzden iç saha maçlarına daha fazla motive olmak zorundayız. Bunun içinde camiamız ve taraftarımızın bu takıma inanması ve iç saha maçlarında gereken desteği vermesi gerekiyor.

Bu kadar çok puan kaybı yaşamamıza rağmen halen beşinci takımla aynı puandayız buda bizim için bir avantaj. Bununla birlikte alttan güçlü gelen bir takımda yok. Bir tek ikinci yarıda Sarıyer bir çıkış içinde onlada evimizde oynama avantajımız var. Bu avantajımızı değerlendirmek için bugünki maçı kazanmak zorundayız.

Camiamızın birlikteliği taraftarımızın desteği ve futbolcularımın Pendikspor maçındaki form grafikleri ile kazanacağımıza inanıyorum. Bize inanan ve güvenen stada gelen taraftarlarımızı bu kez sevindirerek evlerine göndermek istiyoruz’ dedi.