Çatlak parmakla 70 dakika oynadı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın bu sezonki en golcü futbolcusu ve 1461 Trabzon maçının kahramanı Halil İbrahim çatlak parmakla 70 dakika acı içinde maça devam etti.

Maçın ilk yarısında ceza sahası içinde rakibi ile girdiği ikili mücadele sırasında yere düştüğü anda büyük bir acı ile sağlıkcı işareti yapan Halil İbrahim’e yapılan ilk müdahelesinde parmağının çıktığı veya kırıldığı teşhisi konuldu. Oyundan çıkmak istemeyen ve devam etmek isteyen tecrübeli futbolcunun çatlak parmağı yanındaki ile birleştirilerek atel yapıldı ve bu sayede acısı azaltıldı.

Bu tedavinin ardından oyuna dönen ve maçı tamamlayan Halil İbrahim başlama vuruşu olmayan golü atarak takımına altın değerinde üç puan kazandıran golü atan isim oldu. Ligin ilk yarısında Trabzon deplasmanında bir pozisyonda pas vermedi diye Trabzon’lu olması nedeni ile maçı sattı diyenlere Halil İbrahim en güzel cevabı çatlak parmakla 70 dakika oyunda kalıp ve galibiyet golünü atarak verdi.

Maç sonunda yapılan tetkikler sonucunda parmağında çatlak tesbit edilen Halil İbrahim’in tedavi sürecine hemen başlandı.