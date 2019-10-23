Celal Bayraklı liderin maçında

Çorum Klasman hakemlerinden Celal Bayraklı’ya 3. lig 3. grup liderinin maçını yönetecek.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre cumartesi günü Darıca İlçe sahasında oynanacak Darıca Gençlerbirliği - Bayrampaşaspor maçını Celal Bayraklı yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri Kayseri’den Hüseyin Otyakmaz ve Levent Yeşilyurt. Maçta dördüncü hakem ise Ankara’dan Ali Artun Özdemir.

3. lig 3. grupta Darıca Gençlerbirliği 21 puanla lider durumda bulunurken Bayrampaşa ise 15 puanla altıncı sırada bulunuyor.