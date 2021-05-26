Cengiz Ötkün Tarsus İdman Yurdu'nda

HALİL ÖZTÜRK

Cengiz Ötkün, Tarsus İdman Yurdu’na transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Çorum FK formasıyla başarılı bir performans gösteren Ötkün, 2.lig takımı Tarsus İdmanyurdu ile anlaştı.

Kırmızı-siyahlı forma ile 31 maça çıkan Ötkün, 10 gol, 3 asistlik katkı sağlamıştı.

1991 Münih doğumlu Cengiz Ötkün 2018 sezonunda İnegölspor’da ilk profesyonel anlaşmayı imzaladıktan sonra bu sezon başında Çorum FK’ya transfer olmuş ve üç yıllık anlaşma imzalamıştı.

2. ligde şampiyonluk hedefi ile kadro oluşturan ve transfer piyasasının en hareketli kulüplerinden olan Tarsus İdman Yurdu Çorum FK ile temasa geçti. Yapılan görüşmeler sonunda Cengiz Ötkün alınan bonservisi karşılığında sarı lacivertli kulübe verildi.