Cepli 10 Top Bilardo’da Yağız Eymen şampiyon

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Cepli 10 Top Bilardo İl birinciliğinde şampiyon Yağız Eymen oldu.

Platin Bilardo Salonu’nda 16-18 Mart tarihlerinde yapılan il birinciliğinde 18 sporcu mücadele etti. Galip ve mağlup çift eleminasyon sistemine göre yapılan il birinciliğinde Eren Arslaner, İsmail Uysal, Eren Ayvaz, Bünyamin Can, Gencay Bağcı, Murat Aytekin, Ömer Özçatalbaş, Hasan Kara, Yunus Emre, Furkan Kiriş, Ali Can Taşkıran, Cemil Gazel, Hasan Tahsin, Bilgin Sucu, Fatih Keskin, İsmail Çolak, Adem Özişçi, Yağız Seymen mücadele etti.

Yapılan müsabakakalar sonunda birinciliği Yağız Seymen kazanırken ikinciliği Eren Arslaner, üçüncülüğü ise Fatih Keskin verdi. Ödül törenine Bilardo İl Temsilcisi Emrah Taç, Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç, Platin Bilardo sahibi Hasan Kaya ile davetliler katıldılar.

Bilardo İl Temsilcisi Emrah Taç müsabakalarda centilmence mücadele eden ve katılım gösteren sporcular isle Platin Bilardo sahibi Hasan Kara’ya katkılarından dolayı teşekkür etti.