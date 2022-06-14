Ceylan ve Aşgın’dan ‘Birlikte başaracağız’ mesajı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da yeni sezon öncesindeki sessizlik sürerken dün Başkan Oğuzhan Yalçın’ın AK Parti MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile yaptığı görüşmelerden çıkan olumlu mesajlar moral oldu.

Ceylan ve Aşgın yeni sezonun sloanı olan ‘Birlikte başaracağız’’a uygun olarak tüm Çorumluları kulübe destek vermeye çağırdılar.

Yeni sezon için henüz somut bir adım atılmayan ve belirsizliğin sürdüğü Çorum FK’da Başkan Oğuzhan Yalçın dün AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Oğuzhan Yalçın ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri yaptıkları çalışmalar ve kulübün son durumu hakkında bilgiler verdiler.

Ahmet Sami Ceylan, Çorum FK’nın Çorum’un dışa açılan penceresi olduğunu ve çok büyük önem verdiklerini belirterek ‘Her alanda olduğu gibi sportif anlamda da Çorum’u üst liglere taşımak önceliklerimiz arasında. Geçmişte olduğu gibi bundan sonrada Çorum FK’nın her zaman yanında olacağız. Kulübü alan Murat kaptanımız ve başkanlık görevi yapan Oğuzhan Yalçın ile yönetim kurulunda büyük bölümü sahadan gelen ve futbolun her iki tarafından da bulunmuş isimler. Yönetim kurulunun yaptığı çalışmalara bizlerde elimizden gelen desteği vereceğiz. Tabiki burda işin lokomotifi Çorum Belediyesi olacak. Bizde Halil İbrahim Başkan ile birlikte kulübe yapabileceğimiz katkıları ortak akılla üretip yönetimin yanında olacağız’ dedi.

Oğuzhan Yalçın daha sonra Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret ederek gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Aşgın, yeni kulüpler yasasının bazı işleri zorlaştırdığını bunlara çözüm yolları aradıklarını belirterek Çorum FK’ya desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Aşgın, Çorum’un yerinin en azından 1. lig olduğunu bu hedef doğrultusunda Çorum’un tüm kesimlerinin üzerlerine düşeni yapması gerektiğini belirterek ‘Belediye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yasal çerçevede katkıyı vermeye devam edeceğiz. Yeni oluşan yönetime sahip çıkmak destek vermek gerekiyor. Bunu sadece yönetimden veya belediyeden beklemek yanlış. Herkes gücü oranında katkı verirse Çorum olarak bu işi baracağımıza inanıyorum’ dedi.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın da ikili görüşmelerinden son derece olumlu mesajlar aldığını, Vali Mustafa Çiftçi’nin destek verdiğini, Belediye Başkanı Aşgın’ın hep yanlarında olduğunu AK Parti MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan’ın da hep birlikte ortak çalışmaya karar verdiğini belirterek bu birlikteliğin sağlanmasından dolayı Çorum FK camiası olarak son derece mutlu ve umutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2022, 11:07