Ceylan ve Kaya milli futbolcularla

HALİL ÖZTÜRK

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya milli futbolcularla birlikte oldular.

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve Milletvekili Oğuzhan Kaya Türkiye Büyük Millet Meclisinde Katip Üye Kütahya Milletvekili İshak Gazel ile birlikte eski milli futbolcu ve halende AK Parti İzmir Milletvekili ve Meclis İdare Amire Alpay Özalan ve eski Galatasaray ve milli takım futbolcusu halende Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanlığı görevini yürüten Hakan Ünsal ile bir araya geldiler.

Meclis’de yapılan bu görüşmenin birinci gündem maddesi tabiki futbol oldu. Ceylan ve Kaya eski milli futbolcularla Türk futbolu üzerine bir sohbet gerçekleştirdiler.