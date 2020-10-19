ÇFK lisanslı ürünler satışta

HARUN AKKAYA

Çorum FK Store’de kulübün lisanslı ürünlerinin satışına başlandı. AHL Park’ta geçtiğimiz yıl hizmete açılan Çorum FK Store’de artık kulübün lisanslı ürünleri ve her bütçeye uygun olarak satışa sunuldu.

Geçtiğimiz aylarda Başkan Fatih Özcan’ın açıkladığı Çorum FK Store Markası ile üretilen ürünler satışa başlandı.

Kulüp Sosyal Medya hesabından yapılan paylaşımda yeni stadyumda çekimi yapılan yeni ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Kulüp markalı ürünlerden ilk olarak yağmurluk, çocuk ve büyük formalarının geldiği satışı sunulduğu önümüzdeki günlerde ise eşorfman ve kapşonlu monlar, anahtarlık, kupa bardak ve diğer ürünlerinde Çorum FK Store’de satışa sunulacağı açıklandı.

Çorum FK Store markası ile satışa sunulan formaların çocuk ebatlarının 99 lira büyüklerin ise 109 liradan satışa çıkarıldığı yağmurlukların ise satış fiyatının 216 lira olduğu açıklandı.