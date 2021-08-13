Çift kalede kemik sesleri!

HALİL ÖZTÜRK

Yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etabını Bolu Abant’a sürdüren Çorum FK yaptığı çift antrenman ile günü tamamladı.

Kırmızı Siyahlılar sabah saat 10’da yaptıkları ilk çalışma saat 11’de 1 nolu sahada başladı. Çalışmaya tüm futbolcular katıldılar. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra top taşıma oyunu ile devam etti.

Çalışmada daha sonra yer minderlerinde kuvvetlendirmeye yönelik özel bir çalışma yaptıran teknik heyet futbolcuların yüksek temposu nedeni ile oldukça memnun oldu. Antrenmanın son bölümünde ise yarı sahada taktik çift kale maç yaptıran Teknik Direktör Aykan Atik gördüğü eksikler konusunda uyarılarını bu bölümde de sürdürdü.

Kırmızı Siyahlılar günün ikinci çalışmasını ise akşam saat 18’de otelin 3 nolu sahasında yaptı. Bu çalışmada kaptan Umut ile Hasan, Emre ve Berkay takımdan ayrı olarak düz koşu yapmaya devam ettiler. Bu futbolculardan Umut’un bugünden itibaren takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.

Çorum FK bugün akşam Belediye Derincespor ile özel maçta karşılaşacak.

Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021, 19:11