Çift mesaiye devam

Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını bu sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kırmızı Siyahlı takım hafta sonunu günde çift idman yaparak tamamladı. Cumartesi ve pazar günleri sabah saat 10’da tesis kondisyon salonunda fitnes aletlerinde anatomik adaptasyon çalışması yaparak tamamlayan kırmızı siyahlı takım akşam saat 18’de ise tesis sahasında topla aerobik dayanıklılık çalışması yaptı.

Teknik Direktör Aykan Atik yönetimindeki bu çalışmalara tüm futbolcular katıldılar. İlk etapta takımın fiziksel olarak istediği noktaya getirmeye çalışan genç teknik adam antrenmanlarda tempoyu oldukça yüksek tutuyor. Özellikle kondis merkezindeki antrenmanlarda takımı güçlendirmek sahadaki çalışmalarda ise teknik ve taktiksel olarak gelişimlerini görmek için özel bir program uyguluyor.

Transferi büyük oranda tamamlayan ve iki mevkiye daha takıma güç katacak isimleri almak için görüşmelerini yoğunlaştıran Çorum FK’da bayram sonrasında ikinci etaba kadar bazı gelişmelerin olması bekleniyor.