Çiğdem Varan’a Kadın Futbol Ligi’nde görev

HARUN AKKAYA

Çorum Kadın Bölgesel Yardımcı Hakemi Çiğdem Varan Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlıkcılar sezonunda görev yapacak.

16-22 Nisan tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan Kadınlar Liginde Çigdem Varan ilk görevini dün akşam ALGspor ile Dudulluspor takımları arasındaki maçta yönetti.

Emirhan Otel Spor Kompleksi 1 nolu sahada saat 19’da Kadınlar Ligi C grubu maçını Antalya bölgesi hakemi Sedef Kıranoğlu yönetecek, yardımcılıklarını ise Eskişehir’den Merve Turan ve Çorum’dan Çiğdem Varan yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak ise Ankara’dan Betül Baykan görev yapacak.