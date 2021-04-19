Çiğdem Varan’a Kadın Futbol Ligi’nde görev

Çorum Kadın Bölgesel Yardımcı Hakemi Çiğdem Varan Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlıkcılar sezonunda görev yapacak.

Çiğdem Varan’a Kadın Futbol Ligi’nde görev

HARUN AKKAYA
Çorum Kadın Bölgesel Yardımcı Hakemi Çiğdem Varan Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlıkcılar sezonunda görev yapacak.

16-22 Nisan tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan Kadınlar Liginde Çigdem Varan ilk görevini dün akşam ALGspor ile Dudulluspor takımları arasındaki maçta yönetti.

Emirhan Otel Spor Kompleksi 1 nolu sahada saat 19’da Kadınlar Ligi C grubu maçını Antalya bölgesi hakemi Sedef Kıranoğlu yönetecek, yardımcılıklarını ise Eskişehir’den Merve Turan ve Çorum’dan Çiğdem Varan yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak ise Ankara’dan Betül Baykan görev yapacak.

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