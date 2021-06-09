Çimentospor'dan 'BAL' gibi başlangıç

HARUN AKKAYA

Bölgesel Amatör Lig’de temsilcimiz Çimentospor sezonun ilk maçında evinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ni 2-1 yenerek sezona üç puan ve moralli başladı.

Maçın başlarında 1-0 geriye düşen Çimentospor ilk yarıda Osman Murat’ın penaltı golü ile beraberliği sağladı. İkinci yarının başında İbrahim Enes ile öne geçen Çimentospor rakibini 2-1 yendi ve ilk hafta sonunda grupta lider duruma yükseldi.

Uzun ve yorucu bir çalışma döneminin ardından sezonun ilk maçına Yeni Şehir Stadyumunda çıkan Çimentospor rakibi önünde maça tutuk başladı. Özellikle savunma ve orta sahada çok pas hatası yapan Çimentospor 8. dakikada yediği golle 1-0 mağlup duruma düştü. Sonrasında oyunda dengeyi kursada rakip kalede pozisyon bulmakta zorlanan temsilcimiz 24. dakikada kazandığı penaltı ile skoru 1-1 yaptı ve morallendi.

Teknik olarak rakibinden daha iyi görünmesine karşın çok basit pas hataları yapan Çimentospor hücum bölgesine gelmeden pozisyonlar sona erdi. İlk yarıda takımların çabası baş gol getirmedi ve ilk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıya daha etkili başlayan temsilcimiz 56. dakikada İbrahim Enes’in ayağından bulduğu golle öne geçti. Bu golden sonra rakip takım daha çok öne çıkmaya Çimentospor ani ataklarla pozisyonlar bulmaya başladı. Bu pozisyonlarda son vuruşlarda başarılı olamayan Çimentospor maçı bitirecek pozisyonları değerlendiremedi.

Son bölümde konuk takımın beraberlik için yüklendiği bölümlerde zaman zaman kalesinde tehlikeler yaşasada rakibe gol izni vermeyen Çimentospor fiziksel üstünlüğünü bu bölümde çok iyi kullandı. Rakibin oyundan düştüğü bölümlerde sahada daha diri bir görütü

MAÇTAN DAKİKALAR:

5. dakikada Çimentospor savunmasında Zafer’in hatalı geri pasında Hüseyin araya girdi kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda kaleci Mehmet iyi bir zamarnlama ile ayakları ile tehlikeyi uzaklaştırdı.

8. dakikada sağ kanattan ani gelişen Sivas Cumhuriyet atağında Mustafa’nın pasında Aykut hareketlendi savunmadan kurtulduktan sonra yerden ortaya çıkardığı toa ön direkte ayak koyan Muhammed yakın mesafeden düzgün bir vuruşla topu Çimentospor ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

19. dakikada sol kanattan gelişen Çimentospor atağında Mustafa topla hareketlendi ortaya çıkardığı topa Emre penaltı noktasındaki Sadık’a çıkardı vuruşunda kaleci Tolga köşeden sahip oldu ve gole izin vermedi.

24. dakikada sol kanattan gelişen atakta arka direğe yapılan ortaya Zafer hamle yaptı rakibinin müdahelesi ile yerde kaldı maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Osman Murat güzel bir vuruşla topu Sivas Cumhuriyet ağlarına göndererek skoru 1-1 yaptı.

32. dakikada ani gelişen Sivas atağında Muhammet topla ceza sahasına yaklaştı yayın üzerinden sert vurdu kaleci Mehmet köşeden son anda topu çıkarmayı başardı.

İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıya Çimentospor etkili başladı ve 56. dakikada öne geçti. Bu dakikada sol kanattan Yavuz Burak’ın ortasında ceza sahası içinde İbrahim Enes yatarak güzel bir vuruşla topu Sivas ağlarına göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

58. dakikada savunma arkasına Emre’nin pasında İbrahim Enes kaleci Tolga ile karşı karşıya kaldığı anda köşeye gönderdiği top direğin dibinden az farkla auta gitti.

62. dakikada yine ani gelişen Çimentospor atağında İbrahim Enes topla hareketlendi yerden ortaya çıkardığı topa Osman Murat hamle yaptı kaleciden önde ayak koydu top az farkla yandan auta gitti.