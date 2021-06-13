Çimentospor deplasmanda kayıp: 2-1

HALİL ÖZTÜRK

Bölgesel Amatör Lig’de temsilcimiz Çimentospor sezonun ilk deplasman maçında Kayseri Emar Grup FK'ya 2-1 yenildi.

İlk maçta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ni 2-1 yenerek sezona moralli bir başlangıç yapan Çimentospor, Kayseri deplasmanında umduğunu bulamadı.

Maçın ilk yarısında topla daha fazla oynayan Kayseri ekibi 36.dakikada Kaan Akar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Daha sonra toparlanan Çimentospor 3 tane net pozisyonu kaçırınca ilk yarı Kayseri ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında da ev sahibi ekip hızlı başladı. Kayseri Emar Grup 71.dakikada Onur Kaya'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Kalan dakikalarda Çimentospor rakip kalede etkili olmaya çalıştı. 90+3 dakikada Çimentospor penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Umut top ile kaleciyi başka köşelere gönderdi. Kalan dakikalarda gol olmayınca Çimentospor sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Çimentospor haftaya yine bir Kayseri ekibi olan Talasgücü Belediyespor ile karşılaşacak.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2021, 19:14