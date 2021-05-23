Çimentospor destek istiyor

HARUN AKKAYA

Çimentospor Sportif Direktörü Hüseyin Ulusoy, Haziran ayı içinde başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig’de ilimizi temsil edecek tek takım olduklarını bu sorumluluğu tek başına kulüp başkanı Ali Dursun’un taşımasının zor olduğunu belirterek destek istedi.

Hüseyin Ulusoy, Çorum’u temsil edecekleri ligde takvimin önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirterek ‘Kulüp şu anda sadece başkanımız Ali Dursun’un omuzlarında gitmektedir.

Sezona Çorumlu genç sporcuları hem ilimizi hemde türk futboluna kazandırmak hedefi ile başladı. İl dışından iki üç transfer dışında tamamı Çorumlu sporculandan kurulu bir kadro ile sezonu açtık. Uzun süren bu çalışma döneminde sporcularımızın kendilerini çok geliştirdiler. Önceliğimiz bu gençlerimizin gelişimine katkı vererek üst liglerde profesyonel takımlarda forma giymeleri.

Bu hedef doğrultusunda antrenörlerimiz Menderes Özarslan, Yasin Aksoy ve Zakir Ardahanlı yoğun bir çalışma içindeler. Toplam 600 bin lira bütçe ile katılacağımız ligin en düşük bütçeli kadrosuna sahibiz. Çalışmalarımıza ara vermeden bugüne kadar devam ettirdik lige hazır bir durumdayz. İnşallah en kısa sürede takvim açıklanır ve mücadele başlar.

Çimentospor olarak Başkanımız Ali Dursun’un Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaretinde deplasman maçları için otobüs tahsis yapılmış ve ilerki dönemlerde de maddi desteğin sağlanabileceği Belediye Başkanımız tarafından belirtilmişti.

Milletvekillerimizi ziyaretimizde de maddi ve manevi destek verileceği açıklanmıştı. Yine Valimiz Mustafa Çiftçi’de Özel İdare bütçesinden katkı verilmesini değerlendireceklerini söylemişti.

Haziran ayında başlayacak olan lig için bizler sadece bir kulüp başkanı, teknik heyet ve otuz sporcu ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Çorum’u temsil edeceğimiz bu ligde bizlerin çabası yeterli olmayacaktır. Vekillerimiz, Valimiz ve Belediye Başkanımız ile tüm kamu ve özel kurumlarımızın desteklerini bekliyoruz’ dedi.