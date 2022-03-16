Çimentospor galibiyet ile başladı:3-2

HARUN AKKAYA

Karabük’de dün başlayan 23 Nisan Mahallede Maç Var futbol turnuvasında Çorum Çimentospor ilk maçında Bartın’ı geriden gelerek 3-2 yenerek galibiyet ile başladı.

On takımın beşerli iki grupta mücadele ettiği grup birinciliğinde Çorum Çimentospor antrenör Menderes Özarslan yönetiminde Toprak Özer, Ahmet Miraç Akgül, İsmail Göçmen, Enver Ünal, Muhammet Emin Zorlu, Kutay Bulcun, Bedirhan Mısır, Yahya Asım Ölçer, Yiğit Kaplan, Ahmet Özşahin ve Aydemir Duha Karaoğlan’lı kadrosu ile mücadele ediyor.

Dün ilk maçında Karabük önünde ilk devreyi 1-0 geride tamamlayan Çimentospor ikinci yarının başında beraberliği sağladı. Bartın takımı 2-1 öne geçti Çimentospor yine beraberliği sağladı. Maçın son dakikalarında penaltı golü ile temsilcimiz ilk maçını 3-2 kazanarak gruba galibiyet ile başladı. Çimentospor’un gollerini Kutay, Aydemir Duha ve Muhammet Emir kaydetti.

Takımların talebi üzerine bir gün daha erken grup maçlarının bitirilmesi için bay geçme kaldırıldı ve takımlar iki gün iki maç yapacaklar. Temsilcimiz bugün saat 14’de Kastamonu ile yapacak yarın ise sabah saat 10’da Düzce ile karşılaşacak Çimentospor son maçında ise cuma günü Sinop ile 11’de karşılaşacak. Grupta birinci olanlar direk yarı finale yükselirken grup ikincileri cuma günü saat 15’de üçüncü takımı belirlemek için karşılaşacaklar.