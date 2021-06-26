Çimentospor galibiyet ile kapatmak istiyor

HARUN AKKAYA

Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Çimentospor sezonun son maçında yarın saat 17’de evinde Kayseri Talasgücü Belediyespor ile karşılaşacak. Yeşil Beyazlılar yarınki maçı kazanarak sezonu galibiyet ile tamamlamak istiyor.

Sezona büyük oranda Çorumlu gençlerden oluşan kadrosu ile başlayan Çimentospor ilk maçında evinde Sivas Cumhuriyet üniversitesi karşısında 2-1 galip gelerek iyi başladı. Ardından fikstür azizliğine uğrayan ve üst üste üç deplasman maçını sekiz günde yapmak zorunda kalan Çimentospor bu maçlardan puansıza ayrılınca grupta liderlik iddiasını kaybetmişti.

Hafta içi maçında grubun namağlup ve kayıpsız lideri Kayseri Emar Grup önünde verdiği büyük mücadele ile rakibini 1-0 yenerek hem kötü gidişe son vermiş hemde rakibinden rövanşı almıştı, Bu galibiyetin verdiği moralle sezonun son maçında yarın sahasında oynayacağı Kayseri Talasgücü Belediyespor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayan yeşil beyazlılarda tüm hesaplar galibiyet üzerine.

Çimentospor antrenörü Menderes Özarslan sezonu galibiyet ile kapatmak istediklerini söyledi. Özarslan çok şanssız maçlar kaybettiklerine buna rağmen genç kadrolu ile ligde Çorum’u en iyi şekilde temsil ettiklerine inandığını belirterek ‘Yarın oynayacağımız Talasgücü maçınıda kazanarak grubu ikinci sırada tamamlamak istiyoruz. Bu lig tecrübesi az olan isimlerden kurulu kadromuzla ortaya koyduğumuz mücadele ile elimizden geleni yaptık. Futbolcularıma güveniyorum sezonu galibiyet ile kapatarak tatile moralli çıkacağız’ dedi.