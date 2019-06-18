Çimentospor gençlerine teklif yağıyor

HARUN AKKAYA

Çimentospor U 19 kadrosundan İsmail Gül’e Kayserispor’dan ciddi teklif var. Aynı kadrodan Alper Özkaksal, Ahmet Can Bolat, Eray Ünal, Hasan Akdağ ve Aytuğ Özbey’e 1. ve 2. lig kulüplerinden teklifler olduğunu belirten Başkan Ali Dursun kulüplerin genel kurulunun ardından transferlerin resmiyet kazanacağını belirterek bu tekliflerden büyük gurur duyduğunu söyledi.

Çimentospor’un genç futbolcusu İsmail Gül’e Süper Lig takımlarından Kayserispor’dan teklif. Biten sezonda Çimentospor U 19 takımı ile Çorum şampiyonluğunu kazanan İsmail Gül’e Kayserispor’dan teklif geldi.

2000 doğumlu ve sol kanatta forma giyen İsmail Gül ile birlikte dün bürosunda bir açıklama yapan Çimentospor Kulüp Başkanı Ali Dursun genç futbolcusunun Kayserispor’a transfer olacağından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karabük’te yapılan U 19 grup birinciliği müsabakalarında gösterdiği performans ile dikkat çeken İsmail Gül için Kayserispor Transfer Komitesi Başkanı Orhan Taşçı’nın kendileri ile görüştüğünü belirten Ali Dursun ‘Görüşmemiz gayet olumlu geçti. Kayserispor’un 22 Haziran’da yapılacak olan genel kurulunun ardından transfer için resmi görüşmeyi yapacağız.

Kayserispor ile birlikte Karabükspor, Boluspor ve Sakaryaspor takımlarıda İsmail ile yakından ilgileniyorlar. Sarı kırmızılı kulüpten olumsuz bir yanıt almamız halinde diğer alternatifler ile görüşeceğiz ve genç futbolcumuzu büyük bir camiaya göndereceğiz’ dedi.

Başkan Ali Dursun İsmail’in dışında beş futbolcularına daha kulüplerden teklif olduğunu bunlarla ilgili görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Karabük’deki grup maçlarındaki performansları sonrasında Alper Özkaksal, Ahmet Can Bolat, Eray Ünal, Hasan Akdağ ve Aytuğ Özbey’e 1. ve 2. lig takım temsilcilerinden teklifler olduğunu ve kulüplerin genel kurulları sonunda transferlerin netlik kazanacağını söyledi. Karabükspor’ün ise Alper Özköksal ve Ahmet Can Bolat’ın yakından ilgilendiğini ve önümüzdeki günlerde bu görüşmelerin sonuçlanacağını sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2019, 15:55