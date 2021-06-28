Çimentospor iyi başladı çok kötü bitirdi

HARUN AKKAYA

Bölgesel Amatör Lig’de temsilcimiz Çimentospor sezonun son maçında Kayseri Talasgücü Belediyespor’a ilk yarının son beş dakikasında yediği üç golle 4-2 mağlup olarak kötü bir kapanış yaptı.

Hafta içinde grubun lideri ve play-off oynayacak Kalseri Emar Grup önünde aldığı 1-0’lık galibiyetin verdiği moralle Talasgücü karşısına çıkan Çimentospor beklentilerden çok uzak bir futbol ortaya koydu.

İlk dakikalarda konuk takımın topa daha çok sahip olduğu bölümlerin ardından orta sahada baskı ile kaptığı toplarla etkili olarak rakip kaleye giden Çimentospor final paslarında doğruları yapmayı başaramadı. 17. dakikada öne geçtikten sonra farkı artıracak belkide maçı bitirecek pozisyonlar bulan Çimentospor inanılmaz zor olanları yaptı.

Sonraki bölümde ise Çimentospor sol kanadını adeta yol geçen hanına çeviren konuk takım önce beraberliği ilk yarının son beş dakikasında aynı pozisyonlardan üç gol bularak hiç beklemediği anda soyunma odasına 4-1 önde girdi.

İkinci yarıda yapılan hamlelerle baskı kuran ve 53. dakikada Yavuz Burak ile umutlanan Çimentospor sonraki bölümde ise futbolun doğrularını yapamadı. Genç futbolcuların ağırlıkta olduğu Çimentospor inanılmazları yapmaya bu yarıda da devam edince rakip oyunu kontrol etmeyi başardı.

Son bölümlerinde zaman zaman gerilen sinirlere rağmen konuk takım ilk yarının son dakikalarında bulduğu gollerle maçı 4-2 kazanarak sezonu üç puanla ve galibiyet ile kapatarak grup maçlarını ikinci olarak tamamladı. Bu mağlubiyet ile Çimentospor sezonu son sırada tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

9. dakikada sol kanattan gelişen atakta Emre Korkmaz’ın vuruşunda kaleciyi geçen topu Mehmet çizgi üzerinden çıkardı dönen topla Samet altı pasta topla buluştu bom boş kale yerine savunmaya nişanlayınca takımını mutlak bir golden etti.

12. dakikada sol kanattan savunma arkasına atılan topla Emre Korkmaz hareketlendi çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda yerden sert vurdu savunma yatarak topu kornere gönderdi.

17. dakikada Çimentospor golü buldu. Orta alanda baskı ile kapılan topla İbrahim Enes hareketlendi savunmada rakibi kayarak düşünce önü açıldı kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda yerden vuruşunda kalecinin bacakları arasından top ağlara gitti ve yeşil beyazlılar 1-0 öne geçti.

25. dakikada konuk takım beraberlik golünü buldu. Sol kanattan Mustafa topla hareketlendi son çizgiye inmeden penaltı noktasına gönderdiği topa Tugay gelişine sert vurdu kalecinin üzerinden toh ağlara gitti ve skor 1-1 oldu.

42. dakikada yine aynı kanattan yine aynı pozisyonda Canberk’in savunma arkasına mükemmel pasında Tugay topla hareketlendi ceza sahasına yan çizgiden girdiği anda arka direğe çıkardı Abdulkadir altı pastan topu boş kaleye gönderdi: 1-2

45+1. dakikada yine sol kanattan savunma arkasına atılan topla bu kez Necati hareketlendi yine aynı şekilde yerden ortaya çıkardı Mustafa İlkay sert vurdu kaleciden dönen top aynı oyuncunun önüne düştü bu kez topu ağlara öndererek skoru 1-3 yaptı.

45+3. dakikada Ramazan aynı bölgeden savunma arkasına gönderdiği topla Abdulkadir arka direkte bom boş pozisyonda topu boş kaleye göndererek ilk yarının skorunu belirledi: 1-4

53. dakikada sağ kanattan gelişen Çimentospor atağında savunma arkasına atılan topla İbrahim Enes hareketlendi rakibinden kurtulduğu anda yerden arka direğe çıkardığı topu Yavuz Burak boş kaleye göndererek skoru 2-4 yaptı ve takımını umutlandırdı.