Çimentospor kader maçında

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 5. Gruptatemsilcimiz Çimentospor ilk yarının son maçında bugün Kayseri Talasgücü Belediyespor deplasmanında umutlarını devam ettirmek için kazanmak zorunda.

Grupta ilk iki maçında evinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ni 2-1 yenen Çimentospor hafta sonunda ise Kayseri ER Grup FK önünde zorlu bir mücadele vermiş rakibine 2-1 yenilerek ligdeki ilk mağlubiyetini almıştı. Cumartesi gününden buyana Kayseri’de kampta bulunan Çimentospor bu zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanlatamamladı ve maç saatini bekledi.

Çimentospor’da cezaları devam eden üç isim dışında eksik bulunmuyor. Ev sahibi takım Kayseri Talasgücü Belediyespor ise ligin ilk maçında Kayseri derbisinde son dakikalarında penaltı kaçırdığı karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılmıştı. Hafta sonunda ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi deplasmanında son dakikalarda yediği golle aynı skorla mağlup ayrılan Kayseri Talasgücü Belediyespor bugünki maçı kazanarak ligdeki ilk puanlarını almak istiyor. Talasgücü Belediyespor’da Sivas Cumhuriyet Ünversitesi maçında kırmızı kart gören Canberk bugünki maçta forma giyemeyecek.

Grupta liderlik iddiasını devam ettirmek isteyen Çimentospor’un bugün kazanmaktan başka şansı bulunluyor. Yeşil beyazlı temsilcimiz Talasgücü Belediyespor önünde pazar günü yaptığı hataları yapmayarak kazanıp iddiasını ligin ikinci yarısına taşımak istiyor.

Talasgücü Belediyespor ile Çimentospor arasında bugün saat 17’de Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yanı Açık Saha’da oynanacak maçı Ankara bölgesi hakemi Evren Aydoğan yönetecek.

Maçın yardımcı hakemleri ise Gökhan Usluoğlu ve Mehmet Özgür İşbilen. Maçın dördüncü hakemi ise Asen Albayrak