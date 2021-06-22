Çimentospor lider önünde

HARUN AKKAYA

Bölgesel Amatör Lig’de Çimentospor grubunda beşinci maçında grup lideri Kayseri Emar Grup ile karşılaşacak.

Grupta dört maçınıda kazanarak 12 puanla lider durumda bulunan Kayseri temsilcisi önünde Çimentospor rakibine ilk mağlubiyeti yaşatmak istiyor.

Ligin ilk dört maçında evinde bir galibiyet alan ardından üst üste üç kez deplasman maçına çıkan ve bu maçlardan puansız ayrılan Çimentospor ligin kalan iki maçında evinde oynayacağı karşılaşmaları kazanarak ligi iyi tamamlamak istiyor.

Bugün saat 17’de Şehir Stadyumunda oynanacak Çimentospor- Kayseri Emar Grup FK arasındaki maçta konuk takım bir puanla bile ayrılması halinde son maçlar öncesinde play-off biletini almayı garantileyecek. Çimentospor ise lider rakibi önünde hem ilk yarıda aldığı mağlubiyetin rövanşını almak hem de ilk mağlubiyeti tattırmak için mücadele edecek.

Çimentospor- Kayseri Emar Grup maçını Ankara bölgesi hakemi Turan Çakıl yönetecek. Yardımcılıklarını ise Hüseyin Alp Burçay ve Beran Yalçın yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Deha Emre Kebapcı.

Grubun diğer maçında ise 6 puanlı Cumhuriyet Üniversitesi ile 3 puanlı Kayseri Talasgücü Belediyespor takımları arasında Kayseri’de oynanacak. Grupta maçlar 27 Haziran pazar günü oynanacak maçlarla sona erecek.