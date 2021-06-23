Çimentospor lideri devirdi

HALİL ÖZTÜRK

Bölgesel Amatör Lig’de temsilcimiz Çimentospor grubunda namağlup lider durumda bulunan Kayseri Emar Grup takımını son bölümde Yavuz Burak’ın ayağından bulduğu golle 1-0 yenerek moral buldu.

Sezona iyi başlayan ancak üst üste üç deplasman maçına çıkan ve bu karşılaşmalardan puan çıkartamayarak liderlik umutlarını bitiren Çimentospor güçlü rakibi önünde prestij mücadelesi için çıktı. Maçtan hemen önce başlayan yağmur ve bir süre dolu yağışı nedeni ile ilk yarıda iki takımda birbirlerinden çok zeminle mücadele etmek zorunda kaldılar.

İlk yarıda önde basmaya çalışan Çimentospor tecrübeli ayaklardan kurulu rakibi önünde kalesinde de zaman zaman tehlikeler yaşadı. İlk yarıda kötü zeminde futboldan daha çok mücadele vardı.

İkinci yarıda ise zeminin düzelmesi ile iki takımda daha iyi futbol oynamaya başladı. İlk dakikalarda rakibin baskısı ile çıkmakta zorlanan Çimentospor bu bölümde savunmanın göbeğindeki tecrübeli Sefa Akın ve Nuri Can’ın havadan ve yerden etkili oyunları ile rakibe fazla pozisyon vermedi.

Son bölümde daha çok öne çıkan rakibi karşısında savunmadan iyi çıkmaya çalışan Çimentospor 82. dakikada aradığı golü Yavuz Burak ile buldu. Sonraki bölümde Kayseri temsilcisi tüm hatları ile öne çıkarken etkili pozisyonlarda buldu ancak bu bölümlerde ani ataklarla Çimentospor’da pozisyonlar üretti. Mücadelenin çok yüksek olduğu bu bölümlerde rakibine gol izni vermeyen Çimentospor dört maçınıda kazanarak kayıpsız devam eden Kayseri Emar Grup önünde 1-0 galip gelerek hem moral buldu hemde öz güven kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

8. dakikada sol kanattan gelişen Kayseri Emar Grup atağında savunma ortaya izin verdi tecrübeli futbolcu Kaan Akar ön direkte yükseldi kafayı vurdu top üstten az farkla auta gitti.

23. dakikada orta alandan gelişen atakta Samet Kavlak topla buluştu ceza yayına gelmeden sert vurdu top üstten az farkla auta gitti.

55. dakikada szol kanattan Emre Korkmaz ceza sahası içinde rakibinden güzel çalımla kurtuldu penaltı noktası üzerinde boş durumdaki Samet’e çıkardı bu futbolcunun vuruşunda kaleci Volkan topu tokatlaadı ve mutlak bir golü önledi.

67. dakikada orta alandan kaptığı topla hızlı çıkan Kayseri Emar Grup atağında İlyas’ın pasında sol kanattan Mehmet Şükrü kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda sert vurdu topu üstten auta gönderdi.

72. dakikada sol kanattan gelişen Kayseri Emar Grup atağında arka direğe ortada Çağatay altı pas üzerinde kaleci ile karşı karşıya pozisyonda kafayı vurdu kaleci Halis Hakan’ın ayaklarından dönen topu savunma uzaklaştırdı.

82. dakikada orta alandan kapılan topta Nurican sol kanattan hareketlenen Yavuz Burak’a gönderdi Çağatay’ın geç hamle yaptığı pozisyonda kalecininde önde kalması iyi değerlendiren Yavuz Burak kafa ile topu Volkan’ın üzerinden ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

89. dakikada sol kanattan yapılan ortada Ahmet yerden yayın üzerine bıraktı Onur gelişine yerden dokundu top direğin dibinden az farkla auta gitti.

90+3 dakikada sol kanattan yapılan ortada Onur arka direkte kafayı vurdu kaleci Halis Hakan üzerine gelen topa kolay sahip oldu ve gole izin vermedi.

90+5. dakikada savunma arkasına atılan uzun topla Özgür buluştu rakibinden kurtardı açıyı buldu sol ayakla uzak köşeye gönderdi kaleci Volkan mükemmel kornere tokatladı.